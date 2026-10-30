Perdió una pieza importante: Zidane recibe un golpe inesperado antes de la cumbre de Italia

La selección de Francia y el Chelsea recibieron un duro golpe tras confirmarse la lesión del defensa Maxence Lacroix, quien sufre una rotura en los músculos isquiotibiales del muslo izquierdo, lo que le impedirá participar en la próxima concentración de "Les Bleus" durante noviembre.

Lacroix se lesionó durante el partido entre el Chelsea y el Liverpool, el pasado miércoles, en la Copa de la Liga inglesa, antes de someterse a pruebas médicas que confirmaron la lesión, con la previsión de que estará varias semanas alejado de los terrenos de juego.

Según la cadena francesa RMC, se confirmó la ausencia del defensa francés, de 26 años, en el partido ante el Manchester United previsto para el sábado en la Premier League, y además se perderá los encuentros de Francia frente a Italia el 12 de noviembre y ante Turquía el día 15 del mismo mes, correspondientes a la Liga de Naciones de Europa.

La fecha de su regreso a los terrenos de juego aún no está clara, ya que existen dudas sobre la posibilidad de que llegue a tiempo para disputar partidos antes de que acabe el presente año.

Una ausencia sensible tras un buen inicio con Francia y el Chelsea

Lacroix había llamado la atención por su rendimiento con el Crystal Palace durante la temporada pasada, antes de incorporarse a la selección de Francia en marzo de 2026, disputando hasta ahora 11 partidos internacionales con la camiseta de "Les Bleus".

El defensa francés participó en tres partidos durante el Mundial que se celebró este verano, bajo la dirección de Didier Deschamps, y además Zinedine Zidane contó con él como titular en tres de sus primeros cuatro partidos al frente del cuerpo técnico de la selección durante el último parón internacional, ante la ausencia de varios pilares defensivos.

Lacroix llegó al Chelsea el pasado julio por unos 60 millones de euros y ofreció un buen inicio con el equipo londinense, después de convertirse en un elemento fundamental en el centro de la defensa bajo la dirección del técnico Xabi Alonso.

La lesión coloca a los cuerpos técnicos del Chelsea y de la selección de Francia ante un nuevo desafío, especialmente ante el papel que el jugador ha pasado a desempeñar con ambos equipos y la cercanía de importantes compromisos internacionales en noviembre.