El árbitro Hernández Maceo dirigió el partido entre el Valencia y el Real Madrid, que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, en la jornada 12 de LaLiga.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó al árbitro Hernández Maceo una valoración de 4 sobre 10.

Archivo VAR explicó: "Hernández Maceo obtuvo una nota de suspenso en su dirección del partido entre el Valencia y el Real Madrid, que transcurrió, como era de esperar, por encima de su cabeza como un camión enorme".

Hernández Maceo no es de los árbitros que saben dirigir los partidos de gran tensión, por lo que su elección por parte del Comité Técnico de Árbitros resulta algo extraña, y quizá sea uno de los árbitros menos adecuados para dirigir un partido de este tipo.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió, pues el árbitro perdió el control de sus nervios durante la primera parte, pasó por alto una clara tarjeta amarilla a Mamardashvili... —hizo caso omiso de una clara amonestación a Mafeo, jugador del Valencia—, y permitió que la dureza de los choques fuera aumentando progresivamente durante el partido.

No logró imponer límites claros a los jugadores, algo que le costó mucho durante la segunda parte, cuando la tensión provocó el estallido de varias tanganas colectivas que no pasaron a mayores, pero que se vio obligado a gestionar mediante la exhibición de tarjetas amarillas.

El partido registró hasta 3 jugadas arbitrales polémicas, y hay que decir que el árbitro tomó la decisión correcta en dos de ellas, mientras que su decisión en la tercera fue parcialmente correcta, lo que le libró de obtener una nota de suspenso de forma catastrófica.

Su decisión fue acertada cuando no consideró que la entrada de Guido sobre Diomande mereciera la tarjeta roja directa, aunque la jugada sí merecía al menos la señalización de una falta. Ahí cometió un pequeño error.

Después de eso, el árbitro se limitó a mostrar la tarjeta amarilla a Mafeo, por su entrada sobre Mbappé con un empujón temerario en los límites del área.

La jugada no merecía tarjeta roja, al no existir control del balón y, por tanto, no darse una ocasión manifiesta de gol.

Pero la cosa cambió en la segunda parte, cuando Gayà derribó a Kylian Mbappé, que se encontraba solo ante la portería, siendo Gayà el último defensor.