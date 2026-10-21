¿Perdió el Barcelona la batalla de París a propósito? El enigma de Rodri enciende Cataluña antes del Clásico

No fue solo la caída ante el Paris Saint-Germain lo que encendió el debate dentro del Barcelona, sino una única decisión técnica del entrenador Hansi Flick que desató una tormenta de interrogantes, cuyo título más destacado fue: ¿por qué se sacrificó a Rodri en el partido para el que precisamente llegó?

El analista español Lluís Flaquer generó una amplia polémica con su encendido comentario en el programa «Carrusel Deportivo» de la emisora «Cadena SER», criticando con dureza la decisión de sentar al jugador en el banquillo en la cumbre del Parque de los Príncipes.

Flaquer dijo con un evidente tono de extrañeza: «No entiendo la decisión de hacer jugar a Rodri en ocho partidos seguidos, sabiendo el apretado calendario que viene, y luego, en el día del partido del Paris Saint-Germain, después de haberos pasado todo el día asegurando que Rodri es el jugador que os permite brillar en este tipo de partidos, lo dejáis descansar, al margen de la importancia del Clásico del domingo».

Esta crítica revela una marcada división de opiniones en el entorno catalán, ya que los comentaristas Marcos López y José Mari Bakero consideraron, a diferencia de Flaquer, que la decisión de dar descanso al dueño de la camiseta número 16 fue una idea buena y lógica para preservarlo de cara al Clásico.

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Sin embargo, los hechos desde dentro de la concentración confirman que el jugador estaba completamente preparado. El periodista Santi Ovalle reveló durante la transmisión en directo del partido los entresijos de la decisión, explicando: «Flick dijo que se trata de gestionar su esfuerzo físico. Seguramente siente los efectos de ese esfuerzo, pero está como los demás jugadores del Barcelona».

Y añadió: «Lo vimos hacer el calentamiento y estaba bien. Ayer lo vimos entrenar y terminó la sesión de entrenamiento con normalidad, por lo que se trata de cuidarlo, pero está disponible para jugar».

El propio Flick ya había preparado el terreno para esta decisión antes del encuentro, cuando subrayó la necesidad de proteger a sus jugadores, al decir: «Debemos tener en cuenta el estado físico de los jugadores, especialmente los internacionales».

El técnico alemán señaló que el centrocampista español disputó los últimos tres partidos completos sin parar, y cerró su decisión con una frase contundente: «Decidimos darle descanso. Sabemos lo importante que es, pero confiamos en Bernal».

Entre la confianza de Flick en el joven Bernal y la mordaz crítica de Flaquer, la pregunta sigue en el aire en el Camp Nou: ¿perdió el Barcelona la batalla de París para ganar la guerra del Clásico, o prescindir del jugador de los «grandes partidos» fue un error que no puede justificarse?