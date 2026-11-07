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Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, acabó furioso después de que su equipo sufriera una derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest el sábado por la tarde que supone un duro golpe. El técnico italiano no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido y señaló la absoluta falta de presencia física de su plantilla repleta de estrellas.

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El técnico del City señala las carencias físicas

Liam Delap brilló con un doblete para dar al Nottingham Forest su primera victoria en casa de la temporada en la Premier League y derrotar a un Manchester City falto de ritmo. El Forest aprovechó errores defensivos básicos de los visitantes para llegar al descanso con dos goles de ventaja, obra de Jair Cunha y Delap. Aunque Rayan Cherki dio esperanzas al City tras el descanso con una espectacular semivolea que dio paso a una fase de dominio visitante, Delap acabó con cualquier posibilidad de remontada al culminar un contragolpe letal con una definición espectacular.

Al analizar la actuación nada más terminar el partido, el entrenador italiano fue muy crítico con la falta de contundencia de su equipo en los primeros 45 minutos. «En la primera parte, si no igualas la intensidad y pierdes todos los duelos, es difícil», declaró Maresca a Sky Sports. «Luego, cuando queremos reaccionar, es demasiado tarde. En este tipo de partidos hay que igualar la intensidad y ganar los duelos; de lo contrario, siempre es complicado. En la primera parte no estuvimos a la altura en los duelos ni en las segundas jugadas. Las perdimos todas. Cuando intentamos reaccionar, ya íbamos perdiendo 2-0, y en el fútbol eso siempre es complicado».

La frustración del entrenador quedó patente al analizar las jugadas que propiciaron los goles del Forest, que parecieron tener su origen en la falta de concentración defensiva y firmeza física. También explicó los fallos tácticos: «En el primer gol intentamos sacar el balón jugado. En el segundo, perdimos duelos en el centro del campo y, en el tercero, perdimos el duelo al borde de su área. Tenemos que igualar la intensidad en este tipo de partidos».

Problemas físicos y dificultades tácticas

Para agravar los problemas del City, Maresca tuvo que hacer cambios importantes en defensa durante el descanso, lo que alteró aún más el ritmo del equipo. Tanto Marc Guehi como Josko Gvardiol fueron sustituidos, y la defensa quedó expuesta al juego directo al contragolpe del Forest.

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El resultado deja al City, segundo clasificado, a seis puntos del líder, el Arsenal, que había derrotado antes al Hull por 1-0. El Forest, por su parte, se sitúa 16.º, dos puntos por encima de la zona de descenso. Además, el resultado metió al Manchester United entre los tres últimos por primera vez a estas alturas de una temporada de la Premier League.

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Sobre los cambios al descanso, Maresca explicó: «[Marc] Guehi pidió el cambio por una lesión. Había tenido un problema en la primera parte. [Josko] Gvardiol también tuvo unas pequeñas molestias durante la semana. En la primera parte no estuvimos a la altura, no igualamos lo que exige este tipo de partidos».

Delap castiga a su antiguo club en la victoria del Forest

Delap fue el protagonista de la tarde con dos goles sensacionales que aseguraron la victoria del Forest. El exjugador de la cantera del City mostró justo lo que le faltó a su antiguo equipo: potencia y eficacia ante la portería. Su gol en el minuto 18 puso al Forest con dos tantos de ventaja, la ocasión más temprana en la que el Manchester City se ha visto perdiendo por dos goles en un partido de la Premier League desde noviembre de 2019, contra el Liverpool (minuto 13).

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Pese al revés, Maresca intentó relativizar una mala racha en la que el City se ha dejado puntos ante el Aston Villa (2-1), el Brighton (1-0) y ahora el Forest, y señaló lo cambiante que es el fútbol de élite. «Es fútbol. Ganamos los siete primeros seguidos, algo que nunca había sucedido, y ahora hemos perdido tres seguidos. Es fútbol. Tenemos que intentar mejorar partido a partido», afirmó.

Un exigente proceso de aprendizaje para la plantilla

La etapa de Maresca parece atravesar su primer gran obstáculo: los jugadores tienen dificultades para adaptarse a las exigencias de su sistema cuando se enfrentan a rivales que presionan arriba. El calendario no será más fácil después del parón internacional. El City volverá a jugar contra el Fulham el 21 de noviembre y contra el Napoli en la Champions League el 24 de noviembre, ambos partidos en casa, antes de un gran duelo ante el líder, el Arsenal, en el Emirates Stadium el 29 de noviembre.

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Preguntado por si el grupo seguía en fase de desarrollo, Maresca respondió: «Sin duda. No los conocía antes y ahora llevamos juntos tres o cuatro meses. Creo que ellos necesitan conocerme y yo necesito conocerlos. Es un proceso de aprendizaje. Sabemos lo que hacemos bien, pero tenemos que entender qué no estamos haciendo bien e intentar mejorarlo».