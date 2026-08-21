«Costó diez millones de euros y ahora lo venden por cinco millones. Eso son cinco millones de pérdidas». Esa cuenta reaparece en cada mercado de fichajes. Igual que la pregunta de por qué un club prefiere ceder a un fichaje caro en lugar de venderlo por una cantidad menor. Aunque sea por algo menos, al menos te lo quitas de encima.

Sin embargo, los clubes miran más cosas que el antiguo precio de compra. ¿Cuánto de la inversión ya se ha amortizado? ¿Por qué cantidad sigue figurando un jugador en los libros? ¿Y qué significa una salida para el salario y el margen financiero de un club? Eso hace que algunas decisiones en el mercado de fichajes se entiendan mucho mejor de repente.

El valor contable de un jugador

En los clubes que registran los traspasos en el balance, una compra no se contabiliza de golpe como gasto. La cantidad se amortiza durante la duración del contrato. Tomemos a un jugador que es fichado por diez millones de euros y firma por cinco años. En un ejemplo sencillo, cada año se amortizan dos millones. Tras tres años, seis millones ya se han contabilizado como gasto y el jugador sigue figurando en los libros por cuatro millones.

Si después es vendido por cinco millones, parece que el club ha sufrido cinco millones de pérdidas: pagó diez millones y recuperó cinco. En el conjunto de la inversión, efectivamente se han recuperado cinco millones menos en concepto de traspaso. Pero en la temporada de la venta todavía hay cuatro millones en el balance frente a un ingreso de cinco millones. Por tanto, esa venta genera un beneficio contable de un millón.

Los otros millones no han desaparecido. Ya se contabilizaron como gasto en años anteriores a través de las amortizaciones. Así, un mal fichaje puede seguir siendo un mal fichaje, mientras que la venta final en ese momento sí puede ser una decisión inteligente.

Además, el valor contable no dice cuánto vale un jugador en el mercado de fichajes. Precisamente la diferencia entre lo que sigue figurando en los libros y lo que otro club está dispuesto a pagar pasa a ser importante en una venta.

Por qué eso es importante para los clubes

Los clubes deben vigilar su posición financiera cada temporada. Los salarios presionan el presupuesto, las compras anteriores siguen generando amortizaciones y, mientras tanto, hay que encontrar margen para reforzar la plantilla.

Una venta puede ayudar de varias maneras. Entra una cantidad por traspaso, desaparece el salario y se contabiliza el valor contable restante. Después, dejan de correr amortizaciones por ese jugador. Si el precio de venta está por encima de lo que aún figura en los libros, además se genera un resultado positivo.

Eso no significa que cada euro de beneficio contable pueda volver a gastarse de inmediato. El dinero en caja, el resultado en las cuentas anuales y el presupuesto para fichajes son cosas distintas. Pero una salida sí puede crear margen para volver al mercado.

Ko Itakura es un ejemplo actual de ello. El Ajax fichó al japonés el año pasado por unos 10,5 millones de euros y lo ató hasta mediados de 2029. Mientras tanto, ya ha sido vendido de nuevo a su antiguo club, el Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf habla de cinco millones de euros.

En un cálculo simplificado, su traspaso se amortiza en cuatro años, unos 2,6 millones de euros por temporada. Tras un año, Itakura seguiría figurando en los libros por aproximadamente 7,9 millones de euros. Una venta por cinco millones de euros supondría entonces una pérdida contable de alrededor de 2,9 millones de euros.

Aun así, puede tener sentido despedirse de él ahora. Según De Telegraaf Itakura ganaba más de cuatro millones de euros brutos al año. Con su salida no solo entran cinco millones de euros, sino que también desaparece ese alto salario del presupuesto. Así, una pérdida contable a corto plazo puede acabar generando margen financiero para los años siguientes.

Por qué los clubes a veces prefieren ceder

Con otro jugador puede suceder precisamente lo contrario. Si una oferta está claramente por debajo de lo que aún figura en los libros, vender de inmediato significa que esa diferencia se contabiliza enseguida como pérdida contable.

Cederlo puede ser entonces una alternativa. En una cesión normal sin compra obligatoria, el jugador sigue en el balance y la amortización continúa. Un año después, por tanto, su valor contable es menor.

Supongamos que hoy un jugador aún figura en los libros por ocho millones de euros y otro club quiere pagar seis millones. Vender de inmediato significa una pérdida contable de dos millones. Si después de un año cedido sigue figurando en los libros por cinco millones, ese mismo precio de venta de seis millones pasaría a estar un año más tarde por encima de su valor contable.

No es una ventaja gratuita. La amortización durante el año de cesión sigue siendo un gasto. Pero a cambio puede haber una cuota de cesión y el otro club puede asumir una parte o la totalidad del salario. Al mismo tiempo, el jugador tiene la oportunidad de volver a ponerse en el mercado. Un año después, por tanto, la misma cantidad de traspaso puede tener un impacto financiero muy distinto. A veces, un club compra sobre todo tiempo con una fórmula de cesión de este tipo.

Sutalo como ejemplo actual

La situación de Josip Sutalo muestra cómo puede funcionar una operación así en la práctica. El Ajax pagó en 2023 una cantidad fija de 20,5 millones de euros por el croata, que firmó por cinco años. Según el periodista de fichajes Gianluca Di Marzio, la Lazio paga ahora tres millones de euros por un periodo de cesión, con una opción de compra de 7,5 millones de euros.

Quien solo compara 20,5 con 7,5 millones llega rápido a la conclusión de que el Ajax pierde trece millones. Contablemente no es tan sencillo. Basándose únicamente en la cantidad fija del traspaso, la amortización anual en un cálculo simplificado queda en aproximadamente 4,1 millones de euros. Tras tres temporadas, Sutalo seguiría figurando en los libros por unos 8,2 millones de euros.

Si esa amortización sigue corriendo durante un año completo de cesión, en el verano de 2027 quedarían aproximadamente 4,1 millones de euros. Si después la Lazio ejecuta la opción de compra de 7,5 millones, el Ajax podría anotar en la propia venta, en este cálculo sencillo, un beneficio contable de alrededor de 3,4 millones de euros.

La amortización de 4,1 millones durante el año de cesión sigue siendo, por supuesto, un gasto. Frente a eso, según las informaciones publicadas, hay una cuota de cesión de tres millones de euros. Sutalo gana, según De Telegraaf, entre 2,5 y tres millones de euros brutos al año. Si la Lazio asume total o parcialmente ese salario, habría además un ahorro añadido.

El valor contable real puede diferir debido, por ejemplo, a bonus, costes de traspaso directamente imputables y fechas exactas de amortización. Pero el ejemplo muestra por qué 7,5 millones de euros un año después pueden tener un efecto financiero muy distinto de lo que parece a primera vista.

Eso no mejora la compra original. Sí explica por qué ceder primero puede ser más atractivo que vender ahora ante cualquier oferta.

Aquí hay un matiz. Según las informaciones publicadas, la opción de compra puede volverse obligatoria bajo determinadas condiciones. Si un traspaso definitivo ya está realmente pactado, la operación puede tratarse contablemente como una venta desde el principio. En ese caso, el jugador no sigue amortizándose primero durante un año completo de cesión.

Esta valoración financiera no entra en juego solo en un traspaso individual. También la composición de la plantilla al completo determina cuánto margen tiene un club. El Feyenoord ya ha vendido por millones este verano, pero todavía tiene a un gran grupo de jugadores bajo contrato. El conjunto de Róterdam quiere incorporar, entre otras cosas, a un extremo izquierdo y a un extremo derecho (por ahora, un suplente para Anis Hadj Moussa), pero antes debe crear espacio para ello.

Por tanto, los ingresos por traspasos no se convierten automáticamente en presupuesto libre para fichajes. Los salarios, las amortizaciones en curso, las compras anteriores y el tamaño de la plantilla también determinan lo que un club puede volver a gastar.

Ceder no es una solución milagrosa. Un jugador puede jugar poco, lesionarse o seguir perdiendo valor. Una opción de compra puede no ejecutarse y, mientras tanto, su contrato se hace más corto.

Un valor contable más bajo puede ser favorable, pero con solo un año de contrato por delante la presión aumenta precisamente. Quien espera demasiado corre el riesgo de que un jugador acabe marchándose por poco dinero o incluso libre.

El antiguo precio de compra no lo dice todo

Comprar a un jugador por diez millones y venderlo después por cinco millones sigue significando que se han recuperado cinco millones menos en concepto de traspaso. La contabilidad no cambia esa cuenta.

Pero eso todavía no te dice si vender en ese momento es la mejor decisión. El valor contable restante, el salario, la duración del contrato, una posible cuota de cesión y el margen dentro de la plantilla cuentan todos.

Por eso, quien quiera entender la política de fichajes debe mirar más allá de lo que una vez costó un jugador. ¿Qué puede generar ahora, por cuánto sigue figurando en los libros y qué margen se crea si se marcha?