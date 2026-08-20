«Costó diez millones de euros y ahora lo venden por cinco millones. Eso son cinco millones de pérdidas». Esa cuenta reaparece en cada mercado de fichajes. Igual que la pregunta de por qué un club prefiere ceder a un fichaje caro antes que venderlo por una cantidad inferior. Aunque sea por algo menos, al menos así se lo quita de encima.

Sin embargo, los clubes miran más cosas que el antiguo precio de compra. ¿Qué parte de la inversión ya se ha imputado? ¿Por qué cantidad sigue figurando un jugador en los libros? ¿Y qué significa una salida para el salario y el margen financiero de un club? Eso hace que algunas decisiones en el mercado de fichajes resulten de repente mucho más comprensibles.

El valor contable de un jugador

En los clubes que incluyen los traspasos en el balance, una compra no se imputa de golpe como coste. La cantidad se amortiza durante la duración del contrato. Tomemos a un jugador que es fichado por diez millones de euros y firma por cinco años. En un ejemplo sencillo, cada año se amortizan dos millones. Después de tres años, seis millones ya se han imputado como coste y el jugador sigue figurando en los libros por cuatro millones.

Si luego es vendido por cinco millones, parece que el club ha perdido cinco millones: pagó diez millones y recuperó cinco. En el conjunto de la inversión, efectivamente se han recuperado cinco millones menos en concepto de traspaso. Pero en la temporada de la venta todavía hay cuatro millones en el balance frente a un ingreso de cinco millones. Esa venta genera, por tanto, un beneficio contable de un millón.

Los otros millones no han desaparecido. Ya fueron imputados como coste en años anteriores a través de las amortizaciones. Por eso, un mal fichaje puede seguir siendo un mal fichaje, mientras que la venta final en ese momento sí puede ser una decisión sensata.

Además, el valor contable no dice cuánto vale un jugador en el mercado de fichajes. Precisamente la diferencia entre lo que todavía figura en los libros y lo que otro club está dispuesto a pagar pasa a ser importante en una venta.

Por qué eso es importante para los clubes

Los clubes deben vigilar su situación financiera cada temporada. Los salarios pesan sobre el presupuesto, las compras anteriores siguen generando amortizaciones y, mientras tanto, hay que encontrar margen para reforzar la plantilla.

Una venta puede ayudar de varias maneras. Entra una cantidad por traspaso, desaparece el salario y se contabiliza el valor contable restante. Después de eso, ya no continúan las amortizaciones de ese jugador. Si el precio de venta está por encima de lo que aún figura en los libros, además se genera un resultado positivo.

Eso no significa que cada euro de beneficio contable pueda gastarse de nuevo de inmediato. El dinero en caja, el resultado en las cuentas anuales y el presupuesto de fichajes son cosas distintas. Pero una salida sí puede crear margen para volver a acudir al mercado.

Ko Itakura es un ejemplo actual de ello. Ajax fichó al japonés el año pasado por aproximadamente 10,5 millones de euros y lo vinculó hasta mediados de 2029. Entretanto, ya ha sido vendido de nuevo a su antiguo club, el Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf habla de cinco millones de euros.

En un cálculo simplificado, su traspaso se amortiza en cuatro años, unos 2,6 millones de euros por temporada. Después de un año, Itakura seguiría figurando en los libros por aproximadamente 7,9 millones de euros. Una venta por cinco millones de euros supondría entonces una pérdida contable de alrededor de 2,9 millones de euros.

Aun así, puede tener sentido separarse de él ahora. Según De Telegraaf Itakura ganaba más de cuatro millones de euros brutos al año. Con su salida no solo entran cinco millones de euros, sino que además ese elevado salario desaparece del presupuesto. Así, una pérdida contable a corto plazo puede acabar generando margen financiero para los años siguientes.

Por qué los clubes a veces prefieren ceder

Con otro jugador puede ocurrir justo lo contrario. Si una oferta está claramente por debajo de lo que todavía figura en los libros, vender de inmediato significa que esa diferencia se contabiliza enseguida como pérdida contable.

Cederlo puede ser entonces una alternativa. En una cesión normal sin compra obligatoria, el jugador sigue figurando en el balance y la amortización continúa. Un año después, por tanto, su valor contable es menor.

Imaginemos que un jugador hoy todavía figura en los libros por ocho millones de euros y que otro club quiere pagar seis millones. Venderlo de inmediato significa una pérdida contable de dos millones. Si después de un año cedido sigue figurando en los libros por cinco millones, ese mismo precio de venta de seis millones pasará a estar un año más tarde por encima de su valor contable.

Eso no es una ventaja gratuita. La amortización durante el año de cesión sigue siendo un coste. Pero puede haber una cuota de cesión a cambio y el otro club puede asumir una parte o la totalidad del salario. Al mismo tiempo, el jugador tiene la oportunidad de volver a ponerse en el mercado. Un año después, por tanto, la misma cantidad de traspaso puede tener un impacto financiero muy distinto. A veces, con una cesión así un club compra sobre todo tiempo.

Sutalo como ejemplo actual

La situación en torno a Josip Sutalo muestra cómo puede ser en la práctica una construcción así. Ajax pagó en 2023 una cantidad fija de 20,5 millones de euros por el croata, que firmó por cinco años. Según el periodista de fichajes Gianluca Di Marzio, Lazio paga ahora tres millones de euros por una cesión, con una opción de compra de 7,5 millones de euros.

Quien se limite a poner 20,5 frente a 7,5 millones llega rápido a la conclusión de que Ajax pierde trece millones. Contablemente, no es tan sencillo. Basándose solo en la cantidad fija del traspaso, la amortización anual en un cálculo simplificado sale en aproximadamente 4,1 millones de euros. Después de tres temporadas, Sutalo seguiría figurando entonces en los libros por unos 8,2 millones de euros.

Si esa amortización continúa durante un año completo de cesión, en el verano de 2027 quedarían aproximadamente 4,1 millones de euros. Si luego Lazio ejecuta la opción de compra de 7,5 millones, Ajax podría anotar en la propia venta, en este cálculo sencillo, un beneficio contable de alrededor de 3,4 millones de euros.

La amortización de 4,1 millones durante el año de cesión sigue siendo, eso sí, un coste. A cambio, según las informaciones publicadas, hay una cuota de cesión de tres millones de euros. Sutalo gana, según De Telegraaf, entre 2,5 y tres millones de euros brutos al año. Si Lazio asume ese salario total o parcialmente, se añade además ese ahorro.

El valor contable real puede variar por, por ejemplo, bonificaciones, costes de traspaso directamente atribuibles y fechas exactas de amortización. Pero el ejemplo muestra por qué 7,5 millones de euros un año después pueden tener un impacto financiero muy distinto de lo que parece a primera vista.

Eso no mejora la compra original. Sí explica por qué ceder primero puede resultar más atractivo que vender ahora ante cualquier oferta.

Aquí hay un matiz. Según las informaciones publicadas, la opción de compra puede volverse obligatoria bajo ciertas condiciones. Si un traspaso definitivo ya está cerrado de hecho, el acuerdo puede tratarse contablemente desde el principio como una venta. En ese caso, el jugador no sigue amortizándose primero durante un año completo de cesión.

Esa valoración financiera no solo influye en un traspaso individual. También la composición de la plantilla al completo determina cuánto margen tiene un club. Feyenoord ya ha vendido este verano por millones, pero todavía tiene a un gran grupo de jugadores bajo contrato. El club de Róterdam quiere incorporar, entre otras cosas, a un extremo izquierdo y a un extremo derecho (por ahora, un suplente de Anis Hadj Moussa), pero para ello primero debe crear margen.

Por tanto, los ingresos por traspasos no son automáticamente presupuesto libre para fichajes. Los salarios, las amortizaciones en curso, las compras anteriores y el tamaño de la plantilla determinan también lo que un club puede volver a gastar.

Ceder no es una solución milagrosa. Un jugador puede jugar poco, lesionarse o seguir perdiendo valor. Una opción de compra puede no ejecutarse y, mientras tanto, su contrato se va acortando.

Un valor contable más bajo puede ser favorable, pero con solo un año de contrato restante la presión aumenta precisamente. Quien espera demasiado corre el riesgo de que un jugador acabe marchándose por poco dinero o incluso libre.

El antiguo precio de compra no lo dice todo

Comprar a un jugador por diez millones y venderlo después por cinco millones sigue significando que se han recuperado cinco millones menos en concepto de traspaso. La contabilidad no cambia esa cuenta.

Pero con eso todavía no sabes si vender en ese momento es la mejor opción. El valor contable restante, el salario, la duración del contrato, una posible cuota de cesión y el margen dentro de la plantilla cuentan por igual.

Por eso, quien quiera entender la política de fichajes debe mirar más allá de lo que un jugador costó en su día. ¿Qué puede generar ahora, por cuánto sigue figurando en los libros y qué margen se crea si se marcha?