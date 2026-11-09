¿Perderá el Bayern de Múnich a una de sus grandes estrellas en enero? El FC Barcelona habría realizado una consulta

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El FC Barcelona se ha interesado, al parecer, por Jonathan Tah, del Bayern de Múnich, y le gustaría fichar al central en el próximo mercado de invierno.

Según informa Sky, el Barça ya habría realizado una consulta al respecto. Los catalanes, con el director deportivo Deco al frente, buscan actualmente en el mercado un central experimentado que forme pareja en el futuro con el canterano Pau Cubarsí, de 19 años, en el eje de la defensa.

Según Sky, Tah es uno de los candidatos que el Barcelona estudia detenidamente. En estos momentos, Gerard Martín suele jugar junto a Cubarsí, mientras que Eric García actúa más bien como lateral derecho. Andreas Christensen es otra alternativa para el puesto de central.

¿Ya había querido fichar el Barcelona a Jonathan Tah?

Tah ya había aparecido en los planes del Barça en varias ocasiones durante los últimos años. Antes de pasar del Bayer Leverkusen al Bayern en el verano del año pasado, en la primavera de 2025 llegó a considerarse probable durante un tiempo el fichaje del internacional alemán por el Barcelona.

Anuncios Anuncios

¿Acabará Tah, aunque con retraso, jugando en el campeón de España? Según Sky, al menos en enero no parece que vaya a ser así. De acuerdo con la información, el Bayern no se plantea en absoluto dejar marchar al jugador de 30 años, que tiene contrato en Múnich hasta 2029.

Getty Images

Related Topics

El club cuenta firmemente con Tah para el futuro y el propio defensa tampoco tiene, por ahora, ninguna intención de dejar el Bayern. Al contrario, se encuentra muy a gusto en la Säbener Straße y quiere centrarse por completo en recuperar el papel importante que tuvo en el equipo de Vincent Kompany durante su primera temporada en el club más laureado de Alemania.

Jonathan Tah quiere recuperar su importancia en el Bayern de Múnich

Si bien Tah formó junto a Dayot Upamecano una pareja de centrales indiscutible en 2025/26, Min-Jae Kim le ha disputado el puesto con cada vez más éxito últimamente. Tah, por ejemplo, pasó los 90 minutos en el banquillo en los grandes partidos de la Bundesliga contra el RB Leipzig (6:1) y el Borussia Dortmund (2:2), y no entró hasta la segunda parte en el duelo de la Liga de Campeones contra el Arsenal FC (2:2).

Anuncios

Aun así, el internacional en 53 ocasiones sigue jugando mucho: suma 13 partidos entre todas las competiciones en lo que va de la temporada 2026/27. Tah se encuentra actualmente concentrado con la selección alemana, que el viernes se enfrenta a Serbia a domicilio en la Liga de Naciones.