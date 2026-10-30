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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, cree que el club va por delante de lo previsto tras los importantes cambios de este verano, después de una década de dominio de Pep Guardiola. Maresca se mostró satisfecho porque el City lidera la Premier League pese a los numerosos cambios en la plantilla.

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Maresca dirige sin sobresaltos la transición del Manchester City

El Manchester City lidera la Premier League tras ocho partidos con el nuevo entrenador Enzo Maresca. El italiano asumió el cargo después de una década repleta de títulos bajo la dirección de Pep Guardiola y ha tenido que afrontar salidas importantes de la plantilla, como las de Bernardo Silva, John Stones y Rodri.

El City sigue compitiendo en todos los frentes: ha alcanzado los cuartos de final de la Copa de la Liga y ha logrado dos victorias en tres partidos de la Champions League.

Maresca cree que la reconstrucción del club avanza más rápido de lo previsto inicialmente.

Maresca insiste en que el City compite antes de lo previsto

En declaraciones previas al partido del sábado contra el Brighton, Maresca destacó la rapidez con la que se ha adaptado el equipo. «Creo que vamos por el buen camino», afirmó Maresca.

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«Dije en la última rueda de prensa que, después de tantos años, cambiar de entrenador y de tantos jugadores requiere tiempo para volver a competir, y ahora mismo estamos compitiendo».

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«Hemos cambiado a muchos jugadores y al entrenador, pero lo bueno del club es que estamos compitiendo en todas las competiciones. Sabemos que tantos cambios requieren tiempo, pero ahora mismo seguimos en la misma línea», añadió.

El entrenador acepta lo imprevisible de la Premier League

Maresca reconoció que la igualdad entre los equipos de la máxima categoría inglesa hace que mantener la regularidad sea un desafío constante.

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El entrenador señaló a equipos como el Aston Villa, el Newcastle y el Brighton, tercero en la clasificación, como prueba del aumento del nivel de la liga.

«Cada temporada puede haber una o dos sorpresas ahí, y ahora el nivel es tan parejo que puedes perder puntos contra cualquier equipo y ganar a cualquiera», señaló Maresca.

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El City busca afianzar el liderato

El Manchester City se prepara para recibir al Brighton, que atraviesa un gran momento, en el Etihad Stadium el sábado a las 15:00, hora del Reino Unido.

El equipo de Maresca busca sumar tres puntos antes de centrarse en su compromiso europeo contra el RB Leipzig.

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El City prosigue su campaña con el objetivo de mantener el impulso en todas las competiciones.