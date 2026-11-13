Compartir Sigue a GOAL en Google

El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola tiene previsto asistir el 21 de noviembre al partido del Bahia contra el Coritiba en el Brasileirao, junto a Ferran Soriano, máximo responsable del City Football Group. El viaje a Sudamérica llega mientras se vincula con fuerza al técnico catalán con la posibilidad de sustituir al frente de la selección de Estados Unidos a Mauricio Pochettino, que apunta al Manchester United.

Anuncios

El técnico catalán planea una visita a Brasil

Según ESPN Brasil, Guardiola y Soriano viajarán primero a São Paulo para asistir a un acto empresarial el 18 de noviembre, antes de visitar Salvador tres días después. El extécnico del Barcelona y del Bayern de Múnich actualmente ejerce de embajador mundial de la organización matriz tras una década al frente del equipo en el Etihad Stadium, una etapa que terminó en mayo de 2026. Su viaje culminará en el Arena Fonte Nova, con capacidad para 48.902 espectadores, donde se disputará el partido de la jornada 36.

La red de clubes acoge la visita a Salvador

El club brasileño se incorporó oficialmente al conglomerado futbolístico mundial en mayo de 2023, cuando el grupo adquirió una participación del 90 % en la sociedad limitada deportiva del club. Esa inversión situó al equipo de Salvador junto a otros clubes del grupo, entre ellos el Girona español, el New York City FC de la Major League Soccer, el Montevideo City Torque uruguayo y el poderoso club inglés.

En el terreno de juego, el equipo local está firmando una buena campaña liguera mientras lucha por clasificarse para una competición continental en las últimas cuatro jornadas de la Serie A. Tras sumar 53 puntos en 34 partidos, ocupa actualmente la sexta posición, la última que da acceso a la ronda preliminar de la Copa Libertadores.

La federación estadounidense quiere fichar al técnico

Mientras cumple sus funciones de embajador durante un año sabático como entrenador, el español se ha convertido en el principal candidato para dirigir a la selección masculina de Estados Unidos. Según The Athletic, los responsables de US Soccer planean intentar fichar al laureado técnico una vez que Pochettino concrete su previsto traslado a Old Trafford tras el reciente despido de Michael Carrick.

Anuncios Anuncios

El medio señala que el nombre del excentrocampista ha figurado de forma destacada en varios niveles de los planes de sucesión de la federación, cuyos dirigentes ya contactaron con él en 2024 antes de nombrar al argentino. Se espera que Pochettino dirija a su equipo en los próximos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití antes de regresar a la Premier League en una operación que, según se ha informado, incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

La lucha por la Libertadores coincide con el interés por el técnico

Desde la grada en Salvador el próximo fin de semana, Guardiola verá cómo el Bahia intenta afianzar su puesto entre los seis primeros ante el Coritiba. Sumar los tres puntos en casa es vital para que el equipo local mantenga una ventaja de tres sobre el Atlético Mineiro, séptimo clasificado, mientras está a solo un punto del Athletico Paranaense, quinto. Mientras tanto, una vez que Pochettino concluya sus compromisos contra Haití, se espera que US Soccer acelere sus gestiones formales para fichar al catalán.