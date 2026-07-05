Nigel de Jong busca un nuevo seleccionador para Holanda tras la salida de Ronald Koeman.

El nombre que más suena es el de Pep Guardiola, quien dejó el Manchester City para tomarse un año sabático pero ha admitido que le atrae dirigir a la Orange. Ronald de Boer, amigo del técnico español, insiste en que la KNVB debe intentarlo.

«En el documental *Força Koeman*, él mismo dijo que la KNVB siempre puede llamarle. Por supuesto, Nigel de Jong (director de fútbol de élite, nota del editor) debería hacerlo siempre», afirma De Boer a *De Telegraaf*.

«Quizá entonces Nigel se entere de que es pronto para Pep, pues acaba de dejar el Manchester City y quiere un año sabático. A su mujer no le gustó que renovara dos años con el City, pero este cargo le permitiría seguir en el fútbol sin trabajar a pleno rendimiento todo el año».

«Sería una publicidad fantástica para los Países Bajos, porque Pep es el mejor escaparate que se pueda imaginar. Con todos los equipos que ha entrenado, ejerce una presión alta, aboga por un fútbol ofensivo y dominante y no cede el balón al rival. Me dolió mucho ver que Marruecos tuviera un 72 % de posesión frente a los Países Bajos. Eso no va a pasar con Guardiola», concluye De Boer.

«Pep es un seguidor de Cruyff. Quiere devolverle algo al fútbol neerlandés, porque, como jugador y entrenador, se ha convertido en quien es hoy gracias al entrenador y asesor Johan Cruyff. Lo dice en todas las entrevistas. Esta es la ocasión de traducir su gratitud en hechos».

El tema del salario no debe ser un obstáculo, añade. «Hay que darle la vuelta a la cuestión. Si durante años has ganado decenas de millones de salario, ya no debes fijarte en el dinero. Pep sabe que la KNVB no ofrece veinte millones. Lo sabía cuando dejó la puerta entreabierta en el documental. Aceptaría una asignación para gastos y vería este cargo como un honor. Espero que Nigel lo consiga».