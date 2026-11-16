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El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola tiene previsto rechazar cualquier propuesta de Estados Unidos para convertirse en su próximo seleccionador tras la marcha de Mauricio Pochettino. Aunque el técnico de 55 años lleva tiempo expresando su deseo de dirigir a una selección en un gran torneo, sigue decidido a pasar un año completo alejado del fútbol.

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El catalán da prioridad a un largo descanso como entrenador

Según The Telegraph, Guardiola no tiene intención de acortar su descanso para sustituir a Pochettino, que dejará el cargo para reemplazar en Old Trafford al destituido Michael Carrick. Sin equipo desde que puso fin a su etapa repleta de títulos en el Etihad Stadium al término de la temporada 2025-26, el español se perfiló como el principal candidato para el puesto. Sin embargo, fuentes internas insisten en que no está dispuesto a escuchar ofertas durante sus 12 meses de descanso.

Los dirigentes estadounidenses preparan un acercamiento formal

Pese a su postura, se espera que los dirigentes de la Federación de Fútbol de Estados Unidos se pongan en contacto con el técnico, que últimamente ha pasado tiempo al otro lado del Atlántico. Aunque algunas informaciones apuntaban a que podría estar dispuesto a reunirse con responsables de la federación, fuentes cercanas al entrenador insisten en que quiere pasar una temporada completa alejado de los banquillos.

El extécnico del Barcelona ya siente una gran afinidad por la vida en Estados Unidos: durante su anterior año sabático, entre 2012 y su llegada al Bayern de Múnich, vivió gran parte del tiempo en Nueva York. Ya ha hablado con cariño de la fascinación que siente por el país y de lo mucho que disfrutó viviendo con relativo anonimato en un apartamento cerca de Central Park.

También rechazó anteriores acercamientos de selecciones

Rechazar a Estados Unidos seguiría la misma línea que a principios de este año, cuando el técnico de 55 años mantuvo conversaciones con la Federación Italiana de Fútbol antes de rechazar el puesto al frente de Italia, lo que llevó a la federación a recuperar a Roberto Mancini para una segunda etapa el verano pasado. La Federación Inglesa de Fútbol también preguntó por él como posible sucesor de Sir Gareth Southgate antes de nombrar a Thomas Tuchel en 2024.

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Aunque no está dispuesto a volver a los banquillos ahora mismo, el catalán nunca ha ocultado su ambición de dirigir una selección algún día. La posibilidad de entrenar a Brasil, cinco veces campeón del mundo y conocido por su célebre camiseta amarilla, le atrae desde hace tiempo, mientras que dirigir a Inglaterra también sigue siendo una opción atractiva de cara al futuro.

El técnico saliente cerrará la eliminatoria de la Concacaf

Por su parte, Pochettino dejará oficialmente el cargo al frente de Estados Unidos el miércoles, después de dirigir el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, tras la victoria por 6-0 en la ida. El argentino tiene previsto volar a Mánchester el jueves para empezar a trabajar con el Manchester United. Su etapa en la Premier League arrancará el próximo domingo con una exigente visita a Anfield para medirse al Liverpool, su acérrimo rival.