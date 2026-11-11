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Pep Guardiola apunta a ser el principal objetivo de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino, que está cerca de convertirse en entrenador del Manchester United. El exentrenador del Manchester City estuvo cerca de hacerse cargo de Italia en verano y lleva tiempo interesado en trabajar en Estados Unidos, país que ya describió como «fascinante» para desarrollar un proyecto a largo plazo.

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Estados Unidos pone el punto de mira en Guardiola

Pochettino está con sus jugadores de Estados Unidos de cara a los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití previstos para estas dos semanas, pero se espera que se incorpore al Manchester United cuando terminen. El United se acercó al fichaje del exentrenador del Tottenham y el Chelsea tras alcanzar un acuerdo verbal con él el miércoles.

Eso dejaría a Estados Unidos ante la necesidad de buscar un nuevo seleccionador y, según The Athletic, Guardiola será su principal objetivo. El español ganó la Champions League y seis títulos de la Premier League en el City, después de haber cosechado grandes éxitos en el Barcelona y el Bayern de Múnich.

Guardiola estuvo cerca de asumir el cargo de seleccionador de Italia

Guardiola ya había mostrado interés por entrenar a una selección y, en verano, estuvo tan cerca de convertirse en seleccionador de Italia que llegó a anotar alineaciones antes de decidir no aceptar el cargo. Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, dimitió más tarde después de que también fracasara el intento de nombrar a Andrea Pirlo debido a sus vínculos comerciales con una casa de apuestas rusa.

Maldini declaró a Corriere della Sera: «[Guardiola] es el entrenador que mejor encarna el fútbol técnico y ofensivo. Había expresado a algunos amigos su deseo de entrenar a una selección. Fuimos a verle a Barcelona, comimos juntos y hablamos durante todo un día. La idea le tentaba mucho. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso empezó a anotar alineaciones en hojas de papel».

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El proyecto de Estados Unidos intriga a Guardiola

Según se informa, Guardiola ya habló en el pasado con responsables de la selección estadounidense y le intriga la idea de trabajar en Estados Unidos, después de haber vivido brevemente en Nueva York tras dejar el Barcelona en 2012. Según se dijo, se pusieron en contacto con él en 2024, antes del nombramiento de Pochettino, y deseó suerte a su colega cuando este aceptó el cargo.

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Guardiola dijo entonces: «Le deseo a él y a Estados Unidos, donde tengo amigos, la mejor de las suertes. Sé que es un entrenador de primer nivel». También se le había citado anteriormente diciendo: «Estados Unidos es un lugar fascinante para intentar construir un proyecto durante muchos años y llevar a la selección al siguiente nivel. Estados Unidos tiene potencial por la cantidad de gente, el deporte y demás».

¿Qué viene ahora para el Manchester United y Estados Unidos?

Omar Berrada, director ejecutivo del United, y Jason Wilcox, director deportivo, estaban en Mónaco, donde se esperaba que sir Jim Ratcliffe, propietario minoritario, ratificara su decisión de despedir a Michael Carrick con el visto bueno de los copresidentes Joel y Avram Glazer.

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La marcha de Carrick podría confirmarse el jueves, pero el nombramiento de Pochettino quizá tarde un poco más, ya que hay previstas más conversaciones durante la noche. Una vez que se incorpore a Old Trafford, Estados Unidos centrará su atención en Guardiola.