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Pep Guardiola ha pedido a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa que resuelvan sus diferencias para que el delantero reciba una despedida a su altura. El exentrenador del Manchester City cree que un jugador de su importancia histórica merece salir por la puerta grande, no entre tensiones persistentes.

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Guardiola pide una despedida por todo lo alto

Guardiola ha intervenido en el debate sobre el futuro de Ronaldo en la selección portuguesa y ha planteado que ambas partes deben colaborar para que su carrera internacional tenga un final respetuoso. En una conversación en el canal de YouTube de la leyenda brasileña Romário, el estratega expresó su convicción de que la situación actual exige un esfuerzo mutuo para «acabar bien», por el bien del legado del jugador.

El veterano entrenador subrayó que Ronaldo ha sido una figura de excepcional importancia para su país y que su despedida debería estar a la altura. «La Federación Portuguesa de Fútbol debe garantizar un final digno a la carrera de Cristiano Ronaldo», declaró Guardiola. «Cristiano Ronaldo no debería marcharse de la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejar que se vaya así», afirmó el entrenador.

«Hay jugadores excepcionales, y Cristiano Ronaldo es uno de ellos; por eso, esta situación debe arreglarse. Que la arreglen o no no es asunto mío, pero tienen que hacerlo sin falta. Así es: lo que ha conseguido en el mundo del fútbol merece un final distinto».

Una petición de reconciliación mutua

Para Guardiola, reparar la relación no depende de una sola parte: alcanzar el desenlace adecuado exigirá humildad y concesiones al más alto nivel. Aunque defendió con firmeza el derecho de Ronaldo a decidir cómo cerrar su histórica trayectoria internacional, recalcó que ninguna de las partes puede permitir que la obstinación impida una despedida como es debido. «Ambas partes tienen que esforzarse para garantizar una despedida a la altura. Deben entender que Cristiano Ronaldo merece marcharse en sus propios términos», pidió Guardiola.

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En lugar de dejar que la tensión se prolongue, Guardiola imaginó la despedida cálida y festiva que, a su juicio, Ronaldo debería vivir ante su afición. Sin embargo, también instó al cinco veces ganador del Balón de Oro a dar un paso al frente y contribuir a cerrar cualquier herida pendiente para que sus logros sigan siendo el centro de atención. «Debería haber una celebración en la que sienta el cariño de sus compatriotas y él, a su vez, también debe tomar la iniciativa y decir: “Pasemos página con respecto al pasado”», añadió Guardiola.

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Un breve desencuentro no puede empañar un legado histórico

Con una perspectiva más amplia, Guardiola rechazó que un tramo final complicado o las diferencias personales puntuales deban empañar más de dos décadas de excelencia constante con la selección. En un deporte que a menudo tiene poca memoria, sostuvo que dirigentes, aficionados y jugadores tienen el deber de tomar distancia y valorar toda su trayectoria.

«No se debería juzgar toda una carrera por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o un malentendido con una o dos personas», insistió. «Hay carreras llenas de logros que merecen ser preservadas y defendidas. Los grandes jugadores, los que de verdad estuvieron en lo más alto, merecen salir por la puerta grande. En primer lugar, porque se lo ganaron con todo lo que dieron a este deporte; el propio fútbol les debe ese reconocimiento».

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Un ejemplo para la próxima generación

Más allá de lo que el propio Ronaldo se ha ganado, Guardiola destacó la huella cultural duradera que el delantero ha dejado en el fútbol de su país. La forma en que Portugal decida despedir a su deportista más famoso enviará un mensaje contundente a todos los jóvenes talentos que sueñan con vestir la célebre camiseta roja y verde en las próximas décadas.

«Ha sido una figura increíblemente importante, no solo para sí mismo y para Portugal, sino también para las futuras generaciones de futbolistas portugueses. Y, en segundo lugar, por los niños que dan sus primeros pasos en el campo y que podrían decir: “Quiero terminar mi carrera como Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini o cualquiera de los otros grandes de la historia”», señaló Guardiola.