Pep Guardiola divierte a los periodistas con un mensaje claro al Arsenal

El Manchester City tardó en arrancar, pero finalmente venció 3-0 al Brentford. Con este triunfo, el equipo de Pep Guardiola se sitúa a dos puntos del Arsenal. El líder se medirá el domingo al West Ham United, y Guardiola ya tiene sus preferencias.

Los Citizens no se adelantaron hasta pasada la hora de juego, pues el City había tenido dificultades para crear ocasiones claras. «Ha sido un rival muy complicado. Esta temporada lo han demostrado allá donde han jugado», declaró Guardiola tras el partido.

El técnico español vio que su equipo lo tenía difícil, pero también notó que el City fue ganando poco a poco el control del partido. Guardiola analizó que su equipo se mostraba peligroso sobre todo por las bandas. «Sobre todo por la izquierda en la primera parte, y en la segunda por ambas bandas».

En la izquierda brilló Jérémy Doku, autor del primer gol. «Es fantástico; puede mejorar, pero tiene un regate increíble y una conexión extraordinaria con Nico O’Reilly», destacó Guardiola.

“Ahora Doku decide partidos. Sentía que no solo Haaland, sino también los extremos debían marcar, y Jérémy ha dado ese paso”, añadió, satisfecho también con Omar Marmoush.

La diferencia con el líder, el Arsenal, sigue siendo de dos puntos. En la rueda de prensa se le preguntó a Guardiola cómo presionará su equipo a los londinenses. «Ya veremos. No está en nuestras manos. Antes del partido contra el Everton (3-3) aún estaba en nuestras manos, ahora ya no. Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo», afirmó el técnico de 55 años.

Al preguntarle si vería el West Ham-Arsenal, Guardiola respondió con ingenio: «Si soy muy sincero, ¡sí!». Luego se levantó, cruzó los brazos y gritó otro eslogan. «¡Vamos, Irons!». Así se refería al West Ham United, rival del Arsenal. La frase provocó una carcajada entre los periodistas.