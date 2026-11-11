¿Pep Guardiola, ante un regreso sensacional? El técnico estrella, «candidato preferido» para un puesto inesperado

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Ante la posible marcha inminente de Mauricio Pochettino al Manchester United, la federación estadounidense busca un nuevo seleccionador. Su candidato ideal: nada menos que Pep Guardiola.

Según The Athletic, que cita a «fuentes conocedoras de la situación», el nombre de Guardiola se debate intensamente en distintos niveles del proceso de contratación de la federación. Se espera que sea el principal favorito para el puesto si Pochettino fuerza su salida al Manchester United, pese a que su contrato fue renovado hasta 2030 después del Mundial disputado en verano.

El futuro de Michael Carrick en los Red Devils se está decidiendo actualmente en Mónaco. El miércoles, el director general Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox viajaron al principado para aclarar la situación con el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe.

Si el United destituye a Carrick, como se espera, y ficha a Pochettino, tendría que pagar a la federación estadounidense la cláusula de rescisión de diez millones de euros del argentino. Pochettino ya fue candidato al banquillo del Manchester United en 2022, pero entonces los Red Devils eligieron a Erik ten Hag como nuevo entrenador.

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El Manchester United solo ha ganado uno de sus primeros diez partidos de la Premier League. En el 18.º puesto de la tabla, su realidad actual es la lucha por evitar el descenso. A ello se suman actuaciones en algunos casos desastrosas en la Champions League, como ante el Como (1-4), o frente al Bournemouth en liga (0-3), además de la eliminación en la Copa de la Liga ante el Brighton a mediados de septiembre. Recientemente, los Red Devils lograron remontar de forma espectacular un 0-2 en contra en dos ocasiones.

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En la Champions League incluso consiguieron una victoria por 3-2 ante la Roma, mientras que en la Premier League empataron 4-4 con el Aston Villa tras ir perdiendo por 0-2 y 2-4. Pese a ello, Carrick, que la temporada pasada había devuelto al United a la Champions League con una segunda vuelta extraordinaria, está ahora al borde de la destitución.

¿Por qué rechazó Pep Guardiola el puesto de seleccionador de Italia?

Guardiola, por su parte, no renovó su contrato con el Manchester City, rival local del United, y se despidió de los Skyblues tras diez años de grandes éxitos. Después de que Italia no lograra clasificarse para el Mundial, Guardiola estuvo a punto de convertirse en el nuevo seleccionador de la Squadra Azzurra, según Paolo Maldini.

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Así lo confirmó al Corriere della Serra el exdirector técnico de la selección, que ya ha dimitido. «Fuimos a Barcelona para reunirnos con él, almorzamos juntos y hablamos durante todo un día. Le atraía mucho. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso había empezado a escribir alineaciones en hojas de papel», contó Maldini.

Según Maldini, que Guardiola terminara rechazando la oferta de la cuatro veces campeona del mundo no se debió en absoluto a exigencias económicas, como habían sugerido algunos medios. «El dinero, los 20 millones de euros de los que se hablaba, nunca fue un tema. Pep nos dijo con toda claridad: dadme un euro menos de lo que cobró el último seleccionador y me parece bien», afirmó Maldini.

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En cambio, el técnico de 55 años aún no se sentía preparado para volver a hacerse cargo de un club o una selección. Guardiola «dijo que no por agotamiento», explicó Maldini: «Viene de diez años extenuantes en la Premier League. Se ha operado de la espalda. Quiere descansar».

Getty Images

¿Será Guardiola el nuevo seleccionador de Estados Unidos?

Ese descanso podría terminar pronto. Si la federación estadounidense apuesta con fuerza por Guardiola, quizá encuentre una respuesta favorable. Al fin y al cabo, el catalán, que vivió un año en Nueva York durante el año sabático que se tomó antes de llegar al Bayern de Múnich, ya se mostró muy interesado por las condiciones para trabajar como seleccionador de Estados Unidos hace dos años, cuando Pochettino asumió el cargo en el país.

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«Es fascinante construir un proyecto durante muchos años en Estados Unidos y dar el siguiente paso con la selección. El potencial en Estados Unidos es enorme, dada la cantidad de gente, la variedad de deportes y demás», dijo en una rueda de prensa.

Guardiola también ha hablado en repetidas ocasiones de su deseo de dirigir algún día a un equipo desde la banda en un Mundial. Hace unos años, su equipo preferido era, como es lógico, la selección española, que, sin embargo, vive actualmente una nueva edad de oro con Luis de la Fuente y es la vigente campeona del mundo y de Europa.