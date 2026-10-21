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Simon Jordan ha desatado un intenso debate al sugerir que el Chelsea es, en realidad, «un infractor mayor y más grave» que el Manchester City en lo que respecta al incumplimiento de las normas financieras. El expropietario del Crystal Palace cree que el club del oeste de Londres ha escapado en gran medida al escrutinio público y a la hostilidad que se dirigen actualmente al Manchester City.

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Las infracciones de la era Abramovich vuelven al primer plano

Tras la reciente resolución de la Premier League que declaró culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos financieros, la atención ha vuelto brevemente a Stamford Bridge. El City niega rotundamente las acusaciones y ha recurrido el fallo, pero sus repercusiones han reavivado el debate sobre el gasto histórico en la máxima categoría del fútbol inglés.

Durante la etapa de Roman Abramovich, que comenzó con la compra del club en 2003 y dejó 21 grandes títulos, el Chelsea disfrutó de un enorme respaldo financiero antes de que se introdujeran normas estrictas sobre el gasto. Sin embargo, la decisión de los actuales propietarios, BlueCo, de comunicar voluntariamente las irregularidades reveló pagos no declarados por valor de 47,5 millones de libras, canalizados a través de terceros en beneficio del Chelsea entre 2011 y 2018.

Estas infracciones, en las que, según se informó, estuvieron implicados ojeadores, directivos y operaciones por estrellas como Eden Hazard, Willian y Nemanja Matic, se saldaron a principios de este año con una multa de 10,75 millones de libras y una prohibición de fichar durante un año, cuya aplicación quedó en suspenso. El Chelsea también recibió una prohibición inmediata de nueve meses para incorporar jugadores a su cantera, además de una multa de 750.000 libras por otras infracciones relacionadas con la inscripción de jóvenes futbolistas.

Jordan reclama «indignación de verdad» por las infracciones del pasado

En declaraciones a Piers Morgan's Uncensored, Jordan, expresidente del Crystal Palace, cuestionó que la reacción pública contra el City haya sido desproporcionada en comparación con la dirigida al Chelsea. Sostuvo que, aunque el equipo de Enzo Maresca está ahora sometido a un intenso escrutinio, el club del oeste de Londres cometió sus infracciones cuando ya se había consolidado como una potencia financiera.

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«Si crees en la equidad y piensas que la plantilla del Manchester City se ha construido de manera injusta, lo interesante para mí es que, si introduces normas injustas, no debería sorprenderte que la gente actúe de forma injusta», afirmó Jordan. «¿Por qué no hay indignación de verdad con el Chelsea? Al Chelsea se le permitió hacer lo que nunca se le permitió hacer al Manchester City y, aun así, seis años después de que le dejaran entrar, seguía haciendo trampas.

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»Así que el Chelsea entró, pudo gastar lo que quiso y, cuando llegó el Manchester City, la gente dijo: “No, tú no puedes entrar; ahora vamos a cerrar la puerta”».

Distintos caminos hacia el dominio en la máxima categoría

El argumento central de Jordan se basa en la cronología del ascenso de ambos clubes. Aunque el Chelsea sentó las bases de sus éxitos antes de que se aplicaran estrictamente las normas modernas sobre el gasto, años después siguió incurriendo en prácticas financieras ilícitas.

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«Pero el Chelsea ya estaba dentro y, cinco años después, seguía haciendo trampas», continuó Jordan. «Así que el Chelsea cometió infracciones más graves que el Manchester City. Porque al Manchester City nunca le permitieron entrar y tuvo que hacer trampas para conseguirlo. Así que, si lo piensas en esos términos, empieza a indignarte también con el Chelsea».

Pese a esas infracciones del pasado, la Premier League determinó finalmente que el Chelsea habría cumplido las normas de rentabilidad y sostenibilidad incluso si los pagos a través de terceros se hubieran declarado oficialmente. Además, la decisión del club de comunicar las irregularidades por iniciativa propia y cooperar atenuó considerablemente la sanción que acabó recibiendo.

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El City espera el resultado de su recurso mientras el Chelsea afronta sus sanciones

Getty Images

El Manchester City se encuentra ahora inmerso en una batalla legal tras recurrir el fallo de culpabilidad de la comisión independiente. El resultado de este proceso determinará en última instancia la gravedad real de su castigo y podría transformar el marco regulatorio de la Premier League durante los próximos años.

Mientras tanto, el Chelsea debe operar bajo la amenaza de que se haga efectiva la prohibición de fichar jugadores para el primer equipo que quedó en suspenso. Una vez resueltas por la liga las infracciones del pasado cometidas durante la era Abramovich, el Chelsea debe garantizar el pleno cumplimiento de las normas financieras para evitar nuevas sanciones.