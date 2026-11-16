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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha criticado duramente al organismo rector del fútbol y ha exigido un cambio en la cúpula de la FIFA. El exentrenador del Liverpool sugirió que el actual presidente, Gianni Infantino, no ha logrado mejorar la reputación del deporte tras la etapa de su predecesor, Sepp Blatter, marcada por los escándalos.

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Klopp lanza una crítica política contra el presidente de la FIFA

El seleccionador de Alemania entró el domingo en el terreno político con una crítica contundente a los 11 años de Infantino al frente de la FIFA. En Berlín, antes del partido de su equipo contra Países Bajos en la Liga de Naciones, Klopp se mostró contrario a prolongar el mandato del actual presidente.

El exentrenador del Liverpool comparó a Infantino desfavorablemente con Blatter, que dimitió en 2015 en medio de escándalos de corrupción. Blatter sigue inhabilitado para participar en actividades relacionadas con el fútbol por el comité de ética de la FIFA, pero Klopp insistió en que el organismo ha empeorado bajo su actual dirigente.

El seleccionador de Alemania pide dirigentes sin intereses económicos

Ante los periodistas, en la previa del encuentro del lunes, Klopp expresó su frustración porque el fútbol mundial no ha progresado desde la salida de Blatter.

«La opinión general es que un cambio podría tener sentido», dijo Klopp. «Pero lo que me interesa aún más en este contexto, desde el punto de vista futbolístico, es que nunca pensamos que las cosas pudieran ir a peor después de Sepp Blatter y, sin embargo, alguien consiguió empeorarlas».

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También instó a dar un paso adelante a personas sin intereses económicos. «Ahora mismo pensamos que, si el señor Infantino se marchara, estaría bien que la siguiente persona simplemente pudiera hacerlo mejor. Porque creo que debería ser posible hacerlo mejor», añadió. «Desde luego, hay personas a las que les importa mucho el futuro del fútbol y que no tienen intereses económicos en juego. Y si se unieran, creo que sería, en mi opinión, de gran ayuda que una de ellas llegara a la presidencia».

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Incertidumbre sobre los posibles rivales de Infantino

Infantino se enfrentará a la candidatura confirmada del expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol Kozo Tashima en las elecciones de marzo. Klopp no mencionó a Tashima y, en cambio, abordó los rumores sobre el exentrenador del Arsenal Arsene Wenger, que, según se informa, ha decidido no presentarse .

«Conozco un poco a Arsene y es un buen hombre, pero no puedo decir si haría algo así», dijo Klopp. «Ni siquiera puedo decir si sería adecuado para el puesto, porque el hecho de que fuera un entrenador extraordinario, excepcional, de talla mundial, uno de los mejores de todos los tiempos, no significa necesariamente que esté hecho para presidir la FIFA. Creo que en ese cargo hay que compaginar muchas cosas distintas. Tengo curiosidad, por así decirlo, por ver qué sucede».

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La atención vuelve a la Liga de Naciones antes de la votación de marzo

Klopp volverá a ocuparse de lo que sucede sobre el césped el lunes, cuando Alemania se enfrente a Países Bajos en la Liga de Naciones. Mientras tanto, la atención se desplaza hacia la votación de la FIFA en marzo, en la que Tashima es el candidato confirmado que busca poner fin a los 11 años de Infantino al frente del organismo después de que Wenger, según se informa, decidiera no presentarse.