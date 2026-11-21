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El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, ha protagonizado un momento cómico al admitir que no tenía ni idea del furor mundial por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Mientras el resto del mundo está pendiente de la llegada de un proyecto desarrollado durante una década, el excentrocampista del Milan confesó que confundió el título con un coche nuevo.

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Gattuso confunde el fenómeno de los videojuegos con un coche

El lanzamiento del esperadísimo GTA VI ha desatado el furor en el mundo de los videojuegos. Los aficionados llevaban 13 años esperando para jugarlo. Las campañas de promoción han alcanzado su punto álgido en todo el mundo, incluido un evento temático llamado «A Night in Vice City» durante un partido de la NBA entre Miami Heat y Milwaukee Bucks, pero el fenómeno cultural ha pasado completamente de largo para el banquillo de la Lazio. Preguntado por el juego en una rueda de prensa, Gennaro Gattuso dio una respuesta que no tardó en hacerse viral por su franqueza y su desconocimiento del tema.

La confusión del entrenador se debe al nombre, que al parecer asoció con modelos de coches de altas prestaciones y no con la franquicia de mundo abierto de Rockstar Games que ha batido récords. «Ni siquiera sé de qué me estáis hablando. ¿Es un videojuego? No lo sabía; con ese nombre pensé que era un coche», dijo Gattuso, según Sky Sport Italia.

Las exigencias profesionales en la era digital

Aunque a algunos entrenadores podría preocuparles el efecto de jugar a videojuegos hasta altas horas de la noche sobre la recuperación y el rendimiento, Gattuso cree que jugar en un club de la categoría de la Lazio exige cierta autodisciplina. Dejó claro que espera que su plantilla dé prioridad a su estado físico por encima de las aventuras virtuales: las exigencias de la temporada dejan poco margen para esas distracciones si quiere seguir siendo competitiva.

El entrenador recalcó que no irá llamando a las puertas de madrugada para comprobar si hay televisores encendidos. «Si mis jugadores juegan por la noche, será problema suyo. No voy a comprobar ni a preguntarle a un jugador si ha estado jugando a la PlayStation. Para hacer el trabajo que haces, necesitas respetarte a ti mismo», señaló Gattuso.

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Atento a la plantilla durante el desayuno

Gattuso pretende aprovechar el desayuno en grupo para medir los niveles de energía de sus jugadores. Cree que los ojos y el lenguaje corporal de un futbolista a la hora de desayunar suelen revelar cómo ha pasado la noche anterior. Si alguno ha estado recorriendo las calles de Vice City en lugar de descansar, el entrenador espera notarlo antes incluso de que salte al campo para los últimos preparativos.

«Durante el desayuno que compartimos, intentaré darme cuenta de si alguien se ha acostado tarde», explicó Gattuso. Para él, toda la atención sigue puesta en el «rectángulo verde» y en asegurarse de que su equipo tenga la mentalidad adecuada para superar a un Lecce difícil de batir.

Las redes sociales de la Lazio se suman al furor

Curiosamente, aunque el entrenador desconoce el juego, su propio club se ha sumado a la tendencia. La Lazio publicó recientemente en sus redes sociales un vídeo humorístico en el que Gattuso y varios jugadores aparecen recreados dentro del universo de GTA. El contenido muestra al avatar del entrenador en un escenario de Vice City y contrapone su desconocimiento real del juego con la moderna estrategia de marketing digital del club.