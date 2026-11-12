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En el pódcast «After The Final Whistle», Niklas Süle habla de los problemas psicológicos que sufrió durante su etapa en el Borussia Dortmund. Incluso su madre dudaba de su futuro en el fútbol profesional.

Según explicó, la decisión de poner fin a su carrera no llegó tras una lesión tardía, sino que fue madurando durante varios años. El exinternacional alemán habló con franqueza de cómo se sintió en sus dos últimos años en el BVB, marcados por numerosas lesiones y una etapa deportiva difícil.

Durante ese tiempo, su madre le dijo con claridad: «No creo que seas compatible con este sector». Süle le preguntó entonces: «¿A qué te refieres? ¿Por qué piensas eso?».

El defensa central explicó: «Más adelante trabajé mucho en mí mismo y busqué ayuda, porque en aquel momento estaba en un lugar más oscuro, aunque no en mi vida privada. Iba en coche al centro de entrenamiento, sentí un poco de pánico y pensé: “Oye, algo no va bien”. Tuve un ataque de pánico».

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Aquella experiencia aceleró considerablemente sus reflexiones sobre una retirada anticipada. «Fue entonces cuando pensé seriamente: “Quizá ya no eres compatible con este sector”», dijo Süle.

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Niklas Süle estuvo a punto de sufrir una tercera rotura del ligamento cruzado

Así pues, ya había decidido colgar las botas antes de su último partido. El penúltimo encuentro de la carrera de Süle fue en Hoffenheim, ante el club en el que había jugado de joven. El exinternacional se lesionó al resbalar en una jugada en la que el balón le habló a la mano, se señaló penalti contra el BVB y tuvo que ser sustituido antes de tiempo.

Existía el riesgo de que la lesión fuera grave, pero pronto se descartó. Aun así, Süle dice hoy sobre aquellos días: «Por eso, mi decisión de retirarme no se debió al partido en Hoffenheim, donde estuve a punto de sufrir una tercera rotura del ligamento cruzado. La había tomado mucho antes».

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Finalmente, disputó su último partido ante su afición en Dortmund contra el Frankfurt, otro de sus antiguos clubes. Entró al campo poco antes del final. «Solo necesitaba ese último partido y ya está», dijo.

Süle no asimiló que su despedida del fútbol profesional ya se había producido hasta el día siguiente. Tras el partido del viernes por la noche, el sábado hubo una reunión en su círculo privado.

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Niklas Süle lo deja claro: «El fútbol no es mi vida»

«Organicé una pequeña fiesta en el jardín con mis hijos, mi familia y mis padres. Me hicieron unos regalos realmente bonitos y especiales. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez: “Ah, sí, ahora se ha acabado”», explicó Süle. «Mi madre había guardado mi primera bota de fútbol, de cuando tenía cuatro años. La mandó dorar y la puso sobre una especie de trofeo. Entonces lloré».

Pese a llevar mucho tiempo preparándose para ello, el momento de retirarse fue doloroso, porque el deporte le había dado muchas alegrías y experiencias inolvidables: «Sabía desde hacía tres o cuatro años que iba a dejarlo. Había contemplado la idea, pero en ese momento fue realmente duro».

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Además de los aspectos físicos y mentales, Süle habló de cómo había cambiado su motivación con los años. «Con los títulos y mi etapa en el Bayern de Múnich, donde ganas algo más de dinero, llegas a un punto en el que cada vez es más difícil motivarte día tras día», dijo.

Süle añadió: «Siempre me ha encantado el fútbol, pero nunca fui un jugador que invirtiera cada día todo lo que tenía en él. Porque el fútbol no es mi vida».