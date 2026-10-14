El partido entre el Real Madrid y la Roma en la Liga de Campeones vivió una polémica acción arbitral, antes de que el conjunto italiano anotara el tercer gol.

El Real Madrid visitó este miércoles a la Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

En el minuto 58 del encuentro, el neerlandés Donyell Malen marcó su segundo tanto y el tercero del equipo de la capital italiana, tras quedarse completamente solo ante el belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid.

El árbitro francés François Letexier anuló el gol en un principio, por un fuera de juego de Malen, antes de concederlo después de acudir al videoarbitraje, en medio de las protestas de los jugadores del conjunto blanco.

Las protestas no se debieron únicamente al fuera de juego de Malen, sino también a que no se señaló un penalti a favor del conjunto blanco antes del tercer gol de la Roma.

Los jugadores del "Merengue" le dijeron a Letexier que el centrocampista inglés Jude Bellingham merecía un penalti, después de sufrir una obstrucción dentro del área de la Roma, algo que el árbitro francés también rechazó.