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En la trabajada, pero a la postre merecida, victoria del Arsenal en la Premier League ante el Hull City, Kai Havertz protagonizó una polémica jugada que encendió los ánimos. Según el reglamento, al internacional alemán le deberían haber concedido un penalti pese a estar en posición de fuera de juego.

¿Qué ocurrió? Poco antes del descanso, Havertz recibió un pase perfecto entre líneas y cayó al suelo después de que el defensa del Hull Nobel Mendy le agarrara de la camiseta. A petición del árbitro de VAR Michael Oliver, el colegiado Farai Hallam revisó la jugada en el monitor a pie de campo, pero decidió no señalar la falta por la posición de fuera de juego del delantero y concedió un tiro libre a los visitantes.

Hallam explicó su decisión por la megafonía del estadio: Havertz habría merecido un penalti, pero no lo concedió por el citado fuera de juego. La decisión indignó al exjugador de los Gunners Martin Keown. «Nunca deberían haberle pedido que fuera al monitor del VAR, ¿no?», dijo en talkSPORT. «Ya deberían haber determinado si estaba en fuera de juego. Es ridículo. (…) ¿No tendrían que haber aclarado todo eso en la sala del VAR antes de pedirle al árbitro que lo revisara? Es ridículo. Me gustaría mucho saber qué pasó realmente».

Sin embargo, había algo que, al parecer, no sabían ni Keown ni el equipo arbitral formado por Hallam y Oliver: según el reglamento, a Havertz sí le deberían haber concedido un penalti. La norma establece que, en este caso, la posición de fuera de juego no tiene ninguna relevancia.

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Una norma poco conocida: ¿por qué deberían haberle concedido un penalti a Kai Havertz?

«Un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego solo pasa a participar activamente cuando comete una infracción por fuera de juego», explicó el experto en reglamento Dale Johnson a la BBC. «Kai Havertz tendría que haber intentado jugar el balón o disputárselo a un rival; de lo contrario, el agarrón de la camiseta de Nobel Mendy tiene prioridad. La falta precede a una posible infracción por fuera de juego».

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Dicho de forma sencilla: una falta prevalece sobre el fuera de juego siempre que el jugador que la recibe no haya intervenido activamente en la jugada. Havertz no lo hizo, porque Mendy lo derribó inmediatamente después del pase. Para ilustrar su argumento, Johnson puso como ejemplo una jugada de otro partido entre el Newcastle United y el AFC Bournemouth de hace dos temporadas. Entonces, el defensa de los Magpies Fabian Schär también estaba en posición de fuera de juego fuera del área tras un centro de falta, pero no intervino activamente y acabó siendo derribado dentro del área. Tras la revisión del VAR, al suizo le concedieron un penalti conforme al reglamento.

La polémica jugada acabó importándole bien poco al Arsenal, porque Martin Ödegaard marcó el merecido gol de la victoria en el minuto 72 y amplió a seis puntos la ventaja del líder sobre su perseguidor, el Manchester City. El sorprendente Brighton & Hove Albion de Fabian Hürzeler puede acercarse el domingo a cinco puntos con una victoria sobre el Brentford (15:00) y superar a los Skyblues, que el sábado sufrieron ante el Nottingham Forest, situado en la zona baja, su tercera derrota liguera consecutiva.

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Él tampoco conocía la norma: ¿cómo reaccionó Arteta a la jugada de Havertz?

Por eso, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, compareció tranquilo en la rueda de prensa posterior. Preguntado por la polémica de Havertz, el español explicó con una sonrisa: «No lo sé, no he vuelto a ver la jugada. Y he decidido no hacerlo para no tener que mentiros».

Arteta tampoco conocía la norma: «Me sorprendió, porque cuando mandaron al árbitro al monitor, los que estaban en el banquillo me dijeron que era un penalti claro porque él [Mendy; nota de la redacción] le había agarrado de la camiseta. Ahora he oído que decidieron no señalar penalti porque Kai estaba en posición de fuera de juego al inicio de la jugada. Así que no sé cómo hay que interpretarlo. Estoy seguro de que lo aclararán». Sin embargo, por ahora no hay ningún comunicado oficial de la FA ni de la organización arbitral PGMOL sobre la jugada.

Getty Images

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Kai Havertz encabeza con mucha diferencia una estadística poco halagüeña

Al margen de eso, en Havertz se está haciendo cada vez más evidente una mala costumbre. El exjugador del Leverkusen ha caído ya 15 veces en fuera de juego esta temporada, muchas más que cualquier otro futbolista de la Premier League. En segundo lugar de esta poco honrosa clasificación figura Dominic Calvert-Lewin, a quien le han señalado ocho fueras de juego.

Aun así, Havertz, que hasta ahora no ha sufrido lesiones, es titular indiscutible para Arteta y suma cuatro goles y una asistencia en 15 partidos. Su situación tampoco cambia en la selección. Jürgen Klopp lo considera la primera opción para la posición de delantero. Además de Havertz, para la próxima concentración también han sido convocados los goleadores Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) y Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen), que regresa a la selección.