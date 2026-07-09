La decisión del árbitro argentino Facundo Teo de pitar un penalti a favor de Francia ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 ha generado polémica tras la crítica de la cuenta «Archivo VAR».

En el minuto 25, el árbitro pitó penalti de Nasser Mazraoui sobre Kylian Mbappé, lo revisó con el vídeoarbitraje y lo confirmó.

Mbappé lanzó el penalti en el 28, pero el portero marroquí Yassine Bono lo detuvo al adivinar el ángulo, conservando el empate.

Tras la jugada, la cuenta «Archivo Far» criticó en «X» la decisión, asegurando que el VAR se equivocó al intervenir.

La cuenta afirmó: «Una cobardía absoluta por parte del VAR en el partido entre Francia y Marruecos».

Y añadió: «Mbappé se tiró al suelo antes de que se produjera cualquier contacto con Mazraoui».

Y concluyó: «No hubo penalti; la simulación fue tan evidente que Mbappé merecía una tarjeta amarilla».

La jugada reavivó la habitual polémica sobre las intervenciones del VAR en los grandes partidos, aunque Marruecos evitó encajar un gol tempranero gracias a la brillante actuación de Yassine Bono, que mantuvo su gran nivel en el torneo.