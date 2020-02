¿Penalti de Casemiro a Morata? Las polémicas arbitrales del derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid

Cada decisión importante de Estrada Fernández, bajo la lupa de Goal.

Xavier Estrada Fernández tenía trabajo en el derbi que este sábado disputaron el Real Madrid y el , por la jornada 22 de . El colegiado catalán arbitraba un partido caliente en la capital española, y cada decisión que tomara iba a ser analizada detalladamente. Como ocurrió en el pasado, como cuando dirigió un encuentro con varias polémicas en 2019 entre estos dos equipos...

Cabe señalar que el derbi contó con Jose María Sánchez Martínez en la sala del VAR. Sánchez Martínez fue el árbitro de la final de la Supercopa entre Madrid y Atleti, tras la cual redactó un acta 'compasiva' con Fede Valverde, autor de una durísima entrada a Álvaro Morata sobre el cierre de la prórroga y por la cual solamente le dieron al mediocampista uruguayo sólo un partido de sanción (cumplido ante el ).

A continuación, las grandes controversias del encuentro...

MINUTO 32: EL ATLETI PIDE PENALTI DE CASEMIRO A MORATA

Saúl se va de Casemiro, toca al medio para la llegada de Morata, que dentro del área cae ante la presencia del propio mediocampista brasileño del , que estira su brazo derecho e impide que el '9' rojiblanco remate a puerta. Los colchoneros pidieron falta del ex Porto, pero Estrada Fernández no señaló nada.

"Después de ver repetidas las imágenes se aprecia contacto con el brazo de Casemiro al delantero del Atlético. Una jugada que bien pudo señalar como penalti el colegiado catalán" , comentó el ex árbitro Andújar Oliver en el programa 'Marcador', de Radio MARCA.

"Ha comprado boletos, pero no me parece penalti" , dijo, por su parte, el ex árbitro Eduardo Iturralde mientras analizaba la jugada para Carrusel Deportivo.

Morata pidió penalti por esta acción con Casemiro. #QueridosVecinos pic.twitter.com/GUXZ8jRyaL — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 1, 2020

MINUTO 39: AMARILLA PARA SIMEONE

Después de una falta de Carvajal sobre Morata, el Cholo se quejó de la cantidad de infracciones que estaban cometiendo los blancos. "Van ocho", decía al tiempo que gesticulaba haciendo ese número. Estrada Fernández le mostró la cartulina al entrenador argentino del Atlético.

MINUTO 87: FELIPE SE SALVA DE LA EXPULSIÓN

Felipe le da una dura patada a Fede Valverde, estando amonestado. El árbitro no pitó ni falta y, de hecho, amonestó a Casemiro por protestar.