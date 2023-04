Las decisiones del colegiado, bajo la lupa.

El Atlético de Madrid empieza la Jornada 27 de LaLiga siendo el único equipo de LaLiga 2022-23 que todavía no ha tenido ningún penalti a favor. Y este domingo, ante el Real Betis, el cuadro capitalino ha vuelto a reclamar uno sin éxito.

"Ya nos tocará cuando los árbitros vean justo señalar esas situaciones. Hay cosas que este año no nos han sido favorables y esta es una de ellas", había dicho Diego Simeone tras el partido ante el Getafe en el Civitas Metropolitano, por la Jornada 20 del campeonato. Siete jornadas después, el Atleti continúa sin contar con ningún penalti a favor.

A continuación, las polémicas arbitrales que deja el encuentro en el Civitas Metropolitano, con el colegiado Martínez Munuera como protagonista.

¿Penalti a Morata? Las polémicas arbitrales del Atlético Madrid vs. Betis de La Liga 2022-2023 con Martínez Munuera

1 | Sobre los 15 minutos de la primera parte, Álvaro Morata reclamaba un penalti al caer dentro del área tras un centro de Carrasco, pero Martínez Munuera consideró que no hubo nada, que el delantero y capitán de la Selección España se dejó caer al notar detrás a Luiz Felipe. No está claro que no le haya empujado el defensa del Betis. El VAR dio la razón al árbitro.