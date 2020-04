Pelusso: “En Olimpia aprendí lo que es la mística”

El entrenador uruguayo recordó su pasó por el Decano guaraní y solo tuvo palabras de elogio hacía el club y sus hinchas.

Gerardo Pelusso mantuvo una entretenida charla con un programa deportivo de Asunción y aprovechó para contar anécdotas o agradecer su paso por el fútbol paraguayo.

"En mi carrera he tenido la fortuna de dirigir a varios equipos como Nacional, Alianza Lima, pero estando en Olimpia aprendí lo que es la mística, siempre había oído hablar de eso, pero ahí lo aprendí", dijo el DT charrúa a la AM1120 de Asunción.

Pelusso dejó un gran recuerdo en el Franjeado, tras conseguir en 2011 un título local que se negó por más de una década.

"Llegar a dirigir el club Olimpia fue una de las cosas más increíbles que me pasó”, aseguró el adiestrador.

Pelusso dejó la entidad de Para Uno, en medio de cierta polémica, para hacerse cargo de la selección paraguaya, en reemplazo de Francisco ‘Chiqui’ Arce durante las Eliminatorias para 2014.

"En tuve experiencias de todo tipo. Buena, mala, horrible, fui campeón, al año siguiente perdí el campeonato y en la selección me fue mal, pero sí me preguntan a qué jugador me gustaría dirigir, yo le diría al paraguayo", concluyó.