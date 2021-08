Pellegrini y la respuesta el 31 de agosto

No fue superior el Madrid pero tampoco hizo nada por ganar un Betis que apura el mercado de fichajes

Tiene toda la razón del mundo Manuel Pellegrini cuando dijo ayer en rueda de prensa que el partido se decantó en una jugada puntual. Juanmi no acierta a dar la que sería a buen seguro la asistencia al gol verdiblanco y a la contra el Madrid resuelve el partido. No fue superior el conjunto blanco pero tampoco hizo nada por ganar el Betis, y de nuevo fue poco competitivo en una de las dos mitades; la segunda en este caso. Por tanto, la razón le asiste al entrenador, en algunos casos la pelota es caprichosa y la apreciación del choque hubiera sido diferente si Montoya hubiera acertado con la última acción. Pero el caso es que esa pelota no entró, ni la de Joaquín contra el Mallorca por ejemplo o la del Cádiz. Ocasiones que el año pasado entraban y le dieron la posibilidad a la entidad heliopolitana de estar esta campaña en Europa, pero que en la presente le hacen firmar el peor arranque liguero desde la fatídica 2013/14 (como publica @LaLigaenDirecto).

Me remito a mi anterior artículo, nada de cataclismo pero si realismo. Y es que sin ningún cambio del centro del campo para arriba, a la espera de lo que pueda aportar Willian José, poco o nada se puede variar si las piezas importantes del equipo siguen sin dar ese paso al frente. Solo encomendarse a esa caprichosa pelota que decide entrar, y eso en tres competiciones es poca oración.

Pese a que los rectores verdiblancos aseguran en cada salida pública que la plantilla está cerrada lo cierto es que los movimientos no cesan. Y eso es buena noticia, pero ahora hay que concretarlos. Así lo espera tanto el aficionado como el propio entrenador que remite al 31 de agosto para valorar el mercado y la conformación de la plantilla. El Ingeniero, en unas de sus declaraciones, aseguraba que el plantel era parejo al del año anterior. Por ahí el seguidor bético podría estar tranquilo pero si se añade el condicionante de que esta temporada son tres “las competencias”, pues las dudas pueden asaltar la cavilación de una grada que aún no ha visto arrancar a su equipo.

Lo dicho, aún quedan unos días, las búsquedas para mejorar el bloque se siguen produciendo pero veremos si las variantes tiempo, salidas y dinero dejan mejorar la plantilla.

Manolo Nieto