Pellegrini, sobre Koeman-Messi: "Los dos saben hasta qué punto se llega descalificando uno hacia el otro"

El Ingeniero advirtió que las palabras traen cola en una rueda de prensa en la que alabó al 10.

Ronald Koeman de a poco se asienta en el , bien en y de mal a peor en , que lo ve en un preocupante 12º lugar antes de . Pero para el holandés "el rendimiento de Messi puede ser mejor" y el mejor futbolista del planeta "es difícil de gestionar". Y aunque pone paños fríos en la previa del partido del sábado en Camp Nou ("si vosotros queréis montar una polémica o problemas es vuestra parte"), para su contraparte Manuel Pellegrini la bomba podría volver explotar en cualquier momento, pese a que las aguas parezcan en calma tras la bullada salida de Suárez y la frustrada salida del astro que se sinceró en Goal.

Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Normalmente quedan dentro del camarín, pero ahora se siguió porque ya venían unas declaraciones con anterioridad. Sin lugar a dudas los dos saben hasta qué punto se llega descalificando uno hacia el otro

El calendario de Pelle y Bravo

Más equipos

Sobre el presente culé, comenzó sincerándose: "es difícil saber lo que pasa dentro del ambiente del Barcelona", aunque sí se aventuró a dibujar los últimos días: "Ganaron un partido medio cuestionado por la cantidad de salvadas de Ter Stegen pero es un equipo que ganó sus tres partidos de Champions, que ha tenido resultados complicados en LaLiga pero partiendo por Leo Messi va a ser siempre un equipo muy difícil".

Streaming de Barça-Betis

Claro está, eso sí, que el eje de la conferencia fue Lionel Messi.

No tengo dudas de que sigue siendo el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo y han marcado una diferencia durante una década o más todavía. Si en determinados momentos no hacen goles, es porque ninguno en sus carreras pudo jugar solo al fútbol. El rendimiento de los jugadores va con el funcionamiento del equipo, y eso lo va mejorando el rendimiento individual. No tengo ninguna duda de la capacidad de Leo Messi. Ha habido mucha habladuría en torno al club, pero su calidad como jugador la muestra exactamente igual en cada partido.

Al entrenador chileno, que pondrá a Bravo al frente de Ansu, Messi y Pedri, se le pidió una evaluación de su rival, e indicó que su carrera 'no es tan importante como la de jugador': "Ronald Koeman a lo largo de su carrera ha demostrado su capacidad como técnico, ha estado a cargo de la Selección de , fue elegido por Barcelona y otros clubes importantes como . Lleva una carrera de técnico no tan importante como su carrera de jugador pero es un técnico cotizado".