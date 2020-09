Pellegrini reconoce que Fekir y William Carvalho podrían salir del Betis si llega una buena oferta

El chileno reconoció que el club no descarta hacer caja con sus estrellas y que estudian alguna incorporación más a pesar de la situación económica.

El Real es uno de los clubes españoles que ha tenido que reajustar su economía por la crisis del coronavirus. El club sólo ha podido fichar a jugadores libres o a bajo coste como Martín Montoya, Claudio Bravo o Víctor Ruiz pero su técnico, Manuel Pellegrini, no descarta sumar alguna incorporación más.

"Hay una realidad económica en el club, pero se ha logrado potenciar los puestos que necesitábamos. Quedan varias semanas, veremos si reforzamos algún puesto más", admitió en rueda de prensa.

Además, admitió que podrían salir Carvalho y Fekir si llega una buena oferta que ayude a paliar la situación económica del club en lo que queda de mercado aunque cuenta con ellos.

"Si llegan ofertas importantes por jugadores importantes como William Carvalho, el club no se podría oponer. Sería muy malo para el club. Lo que no se va a aceptar es una oferta por debajo del valor del futbolista. Hasta octubre puede haber cambios. Tanto a él como a Carvalho, muchos pueden quererlos, pero tienen un valor importante. El equipo no se deshará de ellos sino llega una oferta importante", explicó.

El preparador chileno también explicó como está la situación de Sanabria, que tiene una oferta para volver al pero él quiere que se quede: "He hablado mucho con él. Hay un interés del fútbol italiano, para mí es una oferta que el club no debe contemplar y se quedará aquí porque lo necesitamos".