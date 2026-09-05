Pellegrini: el Madrid no merecía el empate ante nosotros y castigamos al equipo de Mourinho en su punto fuerte

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, aseguró que su equipo logró la victoria ante el Real Madrid gracias al aprovechamiento de las ocasiones de gol disponibles, y subrayó que el arbitraje no tuvo influencia alguna en el resultado del encuentro.

El técnico del Betis rechazó las afirmaciones de José Mourinho, entrenador del Madrid, según las cuales su equipo jugó únicamente para empatar o que el árbitro fue decisivo en el partido, señalando que el Betis entró al encuentro con el objetivo de conseguir la victoria desde el primer minuto.

Según el diario español "As", Pellegrini habló sobre el resumen del enfrentamiento y dijo: "El equipo salió a ganar desde el primer minuto ante un gran rival, y por supuesto eso es difícil. En la segunda parte tuvimos más la posesión del balón, y ellos llegaron con balones parados que salvó Álvaro Valles, pero fuimos nosotros quienes marcamos el gol. Quizás el empate habría sido un resultado justo, pero nosotros aprovechamos la ocasión que se nos presentó y ellos no lo hicieron".

Sobre cómo afrontar una semana difícil, el entrenador del Real Betis explicó: "Transmití a los jugadores el mismo mensaje que repito desde hace siete años. El fútbol te da solo 24 horas para disfrutar de las victorias y sufrir las derrotas. Debemos entender lo que ocurrió ante el Levante, hacer una buena autocrítica, y después de 24 horas estar convencidos de lo que hacemos".

Pellegrini comentó sobre la recuperación del equilibrio del equipo diciendo: "Estaba seguro de que íbamos a mostrar una reacción porque lo veo desde hace siete años. No nos envanecemos con las victorias ni nos flagelamos por las derrotas. La ambición sigue siendo siempre la misma pese a los tropiezos, y es difícil sufrir dos tropiezos consecutivos".

El director técnico del Betis se refirió a los cambios durante el encuentro explicando: "El rendimiento individual es lo que hace que los cambios sean exitosos. El cansancio empezó a aparecer por el calor y creo que renovar la sangre del centro del campo fue algo bueno, pero son los jugadores quienes hacen que los cambios sean buenos o malos. Y los jugadores que participaron entraron al partido con una concentración muy alta".

Respecto al manejo del aspecto defensivo frente al rival, Pellegrini añadió: "El Real Madrid cuenta con jugadores de gran fuerza en el juego aéreo, pero nosotros también marcamos de un balón parado".

Pellegrini cerró sus declaraciones hablando sobre la actuación arbitral, donde dijo: "No creo que haya habido influencia alguna del arbitraje, ni creo que existan decisiones decisivas que hayan afectado al resultado. Ganamos porque aprovechamos una ocasión y ellos no lo hicieron".



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