Peligra la final de Copa del Rey para Ez Abde, expulsado por agresión en el Cádiz - Osasuna: cuántos partidos de sanción podría recibir

El futbolista del Barça, cedido en el conjunto rojillo, podría perderse la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid si recibe un castigo severo.

Peligra la final de Copa del Rey para Ez Abde, después de que el futbolista de Osasuna fuera expulsado en el Nuevo Mirandilla el 25 de abril de 2023 por una agresión a Iza, jugador del Cádiz.

Cuántos partidos de sanción podría recibir Abde

Osasuna ganaba 0-1 en casa del Cádiz sobre los 83 minutos de partido. En ese momento, Jagoba Arrasate decidió hacer un cambio y Abde saltó al terreno de juego para reemplazar a Rubén García, el que había anotado el tanto de la victoria rojilla.

Sin embargo, apenas tres minutos estuvo sobre el césped el futbolista del FC Barcelona, que juega cedido en Osasuna y que está teniendo un gran papel en el conjunto de Pamplona. El delantero perdió los nervios y le dio una patada sin balón a Iza, futbolista del Cádiz. El árbitro no lo dudó y expulsó de forma directa a Abde.

Así las cosas, el internacional por Marruecos podría recibir una dura sanción que podría dejarle fuera de la final de la Copa del Rey. Y es que Osasuna debe recibir a Real Sociedad y visitar al Barcelona antes de enfrentar al Real Madrid en La Cartuja, donde rojillos y blancos disputan el último encuentro del certamen del KO.

Si Abde recibe cuatro partidos de sanción por su agresión, no podría disputar ese histórico partido en Sevilla para Osasuna (tampoco podría jugar ante Real Sociedad, Barcelona y Almería, por LaLiga).

Qué dice el acta arbitral de Carlos del Cerro Grande

En el acta arbitral de Carlos del Cerro Grande no se habla de agresión, y así se detalla su explusión: "En el minuto 85 el jugador (12) Ezzalzouli , Abdessamad fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario de forma violenta, derribándole, estando el balón en juego pero no en disputa entre ambos jugadores. El jugador que recibió dicha acción no necesitó asistencia médica, pudiendo continuar el partido con normalidad".