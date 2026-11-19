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Todos esperaban que Courtois volviera y recuperara su sitio sin sobresaltos, pero lo ocurrido en Bélgica ha trastocado todos los planes. Un joven portero de 24 años ha brillado de forma asombrosa y ha llevado a la afición y a la prensa a preguntarse: ¿se ha acabado la era de Courtois en la selección?

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Las sólidas actuaciones de Senne Lammens, portero del Manchester United, con la selección de Bélgica han sembrado dudas en el seno del combinado nacional sobre la titularidad del guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, tras su ausencia en los últimos partidos para descansar.

Lammens, de 24 años, deslumbró en los últimos encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA, en los que Courtois, de 34, acordó con el seleccionador Mark van Bommel no participar para descansar, aunque espera recuperar su puesto antes de la Eurocopa 2028.

Lammens fue titular en cinco de los seis partidos de la fase de grupos, y su rendimiento fue especialmente destacado en las dos últimas victorias, ante Turquía (2-1) e Italia (4-1).

Evitó el gol del empate en los minutos finales ante Turquía y detuvo un penalti contra Italia, lo que ayudó a Bélgica a asegurarse la segunda plaza de su grupo y el pase a los cuartos de final.

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El diario español "Mundo Deportivo" recogió las palabras del portal Walfoot: "Bajo una gran presión en la portería del Manchester United, Senne Lammens ha cometido algunos errores. Sin embargo, el joven guardameta ha recuperado la confianza con la selección belga, sobre todo tras detener un penalti ante Italia".

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El diario señaló que "Lammens se consolida como un pilar fundamental de la selección" y se preguntó: "¿Peligra el puesto de Courtois?".

También recogió las palabras de Marc Degryse, exinternacional belga, quien sugirió a Van Bommel que mantenga su confianza en el joven portero cuando regrese Courtois y que le diga al jugador del Real Madrid: "Thibaut, te quedarás en el banquillo".

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En este sentido, el exportero y comentarista Frank Boeckx cree que Van Bommel optará por devolver a Courtois al once titular y le dirá algo así como: "Senne Lammens, bien hecho, pero Thibaut pelea por el título y tú luchas por evitar el descenso".

El Manchester United, dirigido desde esta semana por el argentino Mauricio Pochettino, ocupa actualmente la 18.ª posición de la Premier League, con una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, y Lammens no goza en Inglaterra del mismo reconocimiento que en su país.

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El irlandés Roy Keane, exjugador del United, afirmó: "Estuvo muy bien el año pasado, pero ahora le está costando puntos al Manchester United".

El exjugador y comentarista Gary Neville también cree que el club inglés necesita reforzar la portería, aunque no necesariamente para sustituir al guardameta belga.

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Neville declaró: "Creo que Pochettino querrá fichar a otro portero para aumentar la competencia. No digo que vaya a reemplazar a Lammens; todavía es pronto", y añadió que, en su opinión, el guardameta ha demostrado calidad suficiente para seguir en el equipo.

Pese a la polémica en torno a la titularidad, no existe ninguna rivalidad personal entre ambos porteros belgas.

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Courtois aseguró recientemente: "Por supuesto, tendré que pelear por mi puesto, tal y como acordé con el seleccionador. Senne lo ha hecho de maravilla y la competencia es importante. Tenemos porteros extraordinarios en Bélgica".

Por su parte, Lammens no oculta sus ambiciones y confía en que su brillante trayectoria con la selección no haya terminado. Tras la victoria ante Italia, afirmó: "Espero seguir siendo el portero titular el mayor tiempo posible".