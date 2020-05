Pedro Troglio: “Las Delicias no era un estadio para jugar ese partido”

El argentino recordó el partido que se suspendió entre Alianza y Olímpia por la Copa Premier Centroamericana.

El técnico argentino y ex mundialista Pedro Troglio llegó a El Salvador el pasado mes de enero con el Olimpia, para jugar el partido de ida de semifinales de la Copa Premier Centroamericana ante Alianza FC, pero el partido se suspendió debido a los altercados entre aficionados de los dos equipos.



“Las Delicias no era un estadio para jugar ese partido. Si se jugaba en el Cusca no pasaba eso. Fue un embudo, y cuando dimos marcha atrás fue terrible. Pero insisto, esto no es propiedad de El Salvador”, indicó el técnico.



"Lo lamentable fue la organización ¿cómo en ese estadio querían meter tanta gente y al bus de nosotros lo hicieron pasar en medio de la hinchada?”, además contó en el programa “Los Provocadores” su afición por el platillo típico de los salvadoreños: “Me gustan las pupusas”.