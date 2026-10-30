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El defensa del Tottenham Hotspur Pedro Porro ha hablado sobre los persistentes rumores de fichaje que le vinculan con un regreso a su país. El internacional español, convertido en una pieza clave del equipo de Roberto De Zerbi en el norte de Londres, se refirió a los recientes rumores sobre los grandes clubes de LaLiga.

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Aclaraciones sobre el interés de los gigantes españoles

Porro ha abordado las intensas especulaciones sobre su futuro, en particular el interés del Barcelona y el Real Madrid. Pese a la oleada de informaciones durante el último mercado de fichajes, el campeón del mundo de 27 años ha aclarado que, aunque hubo consultas, ninguno de los dos gigantes de LaLiga presentó una oferta formal.

Al hablar del mercado de verano, Porro reconoció que su nombre se mencionó en las altas esferas, pero que él seguía centrado en sus compromisos con la selección. «No. Hubo interés porque preguntan cuál es tu situación, pero no hubo un interés real. Hubo rumores, pero yo estaba centrado en hacerlo bien con mi país», explicó el defensa, según ESPN. «Si hay un interés auténtico, te llaman directamente, y eso no ocurrió. Algunos clubes preguntaron por mi situación, pero no hubo un interés auténtico. No quería prestarle demasiada atención».

Compromiso con el proyecto del Tottenham

Pese al atractivo de volver a España, Porro sigue plenamente comprometido con el proyecto de De Zerbi en el Tottenham. Tras firmar una ampliación de contrato que le vincula al club del norte de Londres hasta junio de 2031, el exjugador del Sporting CP siente una profunda lealtad hacia el equipo que le ha ayudado a convertirse en uno de los mejores laterales de la Premier League.

«Ahora mismo sería muy injusto hablar de cualquier cosa que no sea mi club, porque tengo contrato. Ellos [Tottenham] me han mostrado mucho respeto, y es mutuo», afirmó Porro. También señaló que resolvió pronto su futuro en el Tottenham: «Pero dejé cerrada mi renovación antes del Mundial para poder estar tranquilo durante el torneo, porque eso tiene un gran impacto en tu rendimiento».

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El sueño de regresar a LaLiga

Aunque su futuro inmediato está ligado al Tottenham Hotspur Stadium, Porro no ha ocultado su deseo de regresar a su país más adelante en su carrera. LaLiga sigue resultando atractiva para el defensa, que cree que su etapa en Inglaterra le ha preparado para cualquier reto que se le presente, independientemente del club español que acabe llamando a su puerta.

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«Obviamente, tengo muchas ganas de volver algún día a España. Es mi país y me gusta la liga», admitió Porro con franqueza. Preguntado sobre si su estilo de juego encajaría mejor en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, se mostró seguro de su versatilidad: «Me veo como un jugador capaz de adaptarse a todo. Me he adaptado a la Premier League, que no es nada fácil».

Su valor de mercado y su felicidad en el norte de Londres

Porro reconoce que la firme postura del Tottenham respecto a su valor de mercado probablemente contribuyó a disuadir a posibles pretendientes este verano. El club lo considera una pieza fundamental de su planteamiento táctico, algo que quedó reflejado en la gran carga de trabajo que asumió la pasada temporada.

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En definitiva, el español se siente a gusto y valorado en la Premier League. Al recordar su decisión de firmar un contrato de larga duración, concluyó: «Me siento muy querido y eso es muy importante para mí. Ellos [Tottenham] me ofrecieron un buen contrato, aunque, si hubiera esperado hasta después del Mundial, habría sacado algo más».