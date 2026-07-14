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Pedro PorroNOS
Jonathan van Haaster

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Pedro Porro, eufórico tras clasificarse para la final del Mundial con España: «Mi mayor sueño»

Francia vs España
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P. Porro

España se clasificó el martes para la final del Mundial tras dominar a Francia. Pedro Porro marcó en la segunda parte el 0-2 y celebró eufórico el pase.

La selección española dominó gran parte del encuentro y, gracias en parte a Porro, neutralizó el peligroso ataque francés. El defensa del Tottenham Hotspur marcó el 0-2 de forma magistral, rematando a puerta tras una pared con Dani Olmo.

«Esto es un sueño hecho realidad», afirma el lateral derecho. «Es mi mayor sueño. Estoy muy contento, también por la actitud que hemos demostrado hoy».

«De principio a fin hemos jugado un partido fantástico. Hoy lo hemos dado todo para poder clasificarnos».

«Sabíamos que sería muy difícil y que debíamos cumplir con lo acordado. Felicito a todos por este partido», afirma un Porro radiante.

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Porro fue nombrado Jugador del Partido tras anular a Bradley Barcola y, después, a Desiré Doué.

El domingo España disputará la final del Mundial ante Argentina o Inglaterra, su segunda final tras la de 2010.

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