Pedro Morilla: “Pellegrini da seguridad, nivel competitivo y el Betis siempre tiene opciones de ganar los partidos”

El exsecretario del Betis y exentrenador de varios equipos de la cantera bética, atiende a Goal para repasar la situación verdiblanca.

Fue miembro de la secretaría del Real Betis, entrenador del Betis Deportivo y varios equipos de su cantera. En el Granada, llegó a ser entrenador del primer equipo, de su filial y, antes que todo eso, secretario técnico. La cantera verdiblanca lo vio crecer como futbolista y posteriormente jugó en Talavera, Écija, Burgos, Murcia, Ciempozuelos… Si les gusta la etiqueta de ‘hombre de fútbol’, de Pedro Morilla puede decirse que es un hombre de fútbol. Hasta cómo manejar un equipo en plena pandemia puede añadir a su curriculum. Y es que al técnico sevillano le estalló toda esta maldita situación en pleno epicentro, en Wuhan, siendo el director deportivo del Wuhan Shangwen Three Towns, cargo que desarrolla en la actualidad.

Pregunta: Bueno, antes que nada, preguntarte por cómo está la situación ahora en Wuhan.

Respuesta: "La situación en Wuhan está normalizada, puedes hacer cualquier cosa aunque sigue habiendo controles en centros cerrados y centros comerciales. La gente sigue yendo con mascarilla aunque no es obligatoria y sí que ha habido un momento, en el fin de año chino, que los controles se acrecentaron pero la situación está normalizada".

P: Tú has estado aquí, allí, ¿qué diferencias has notado más destacadas?

R: "La diferencia es muy clara: aquí desde un principio se cerró la ciudad. Primero se sanaron a los enfermos que había y hasta que no se puso a cero contagios no se abrió la ciudad. En China se cerraron la fronteras, control máximo de lo de dentro y tests masivos a la población, y es la diferencia con respecto a España. En España, a día de hoy, no se ha testado a la población entera. Esas son las medidas más diferenciadoras. Aunque trabajes aquí, cada vez que sales del país tienes que pasar una cuarentena que han subido a 21 días, no quieren importar casos de fuera".

P: Y en cuanto al fútbol, ¿cómo está todo?

R: "En cuanto al fútbol, igual. Estamos en Liga One que es como la Segunda división española y se está desarrollando en burbujas. Una liga de 18 equipos se está realizando en lotes de seis. Nuestro equipo está jugando con otros cinco en una primera fase, después habrá cambios de grupos y jugarán todos contra todos pero en burbujas. No hay desplazamientos pero sí hay público con respecto a la anterior que no dejaron entrar a gente. En Superliga es el mismo formato, en burbujas, en sitios que no viajan a los campos propios de cada club pero igualmente con público, y se agradece".

P: Para ti, ¿ha cambiado algo con respecto a tu trabajo?

R: "Mi día a día en el club no ha cambiado nada desde que llegamos en septiembre de 2020 porque la situación estaba normalizada, aunque con muchos controles. Te permitía hacer cualquier cosa y el día a día en el trabajo normal. Los jugadores del primer equipo y de la cantera entrenan sin protección y en la ciudad deportiva no se imponía el tema de la mascarilla. Hemos vivido un entorno muy parecido a lo que era antes".

P: Oye, por curiosidad, ¿cómo ven allí el tema de la Superliga que se está intentando crear?

R: "El tema de la Superliga no se ha hablado mucho porque están muy centrados en sus ligas internas, porque cuando el jaleo de la Superliga empezaron las nuestras. Les gusta ver a los equipos punteros de Europa. Sí es verdad que les atrae, no sé si el formato de la Superliga les atraería pero supongo que sí porque es englobar a muchos equipos importantes a nivel mundial y hay que tener en cuenta que este público de aquí no es de esas ligas".

P: ¿Tú qué opinión tienes al respecto?

R: "No me gusta. El formato actual de las competiciones europeas habría que mejorarlo pero a mí no me hubiera gustado una Superliga donde los equipos importantes le hubieran dado más importancia a esa competición que a las domésticas. El fútbol se basa en logros deportivos y si tú eres capaz de ser campeón de tu país o quedar en los puestos de arriba que den acceso pues entras en esas competiciones. No creo en una liga que sin méritos deportivos estés siempre. Beneficia a unos clubes pero perjudica a otros, no solo deportiva sino económicamente".

P: Centrándonos en el partido entre Real Betis y Granada. Supongo que algo con el corazón dividido. ¿Cómo ves el encuentro?

R: "Va a ser un partido muy competido porque son dos buenos equipos con sus características. El Granada compite muy bien, no solo este año, los últimos también, y el Betis este año ha hecho una gran temporada que le está valiendo para estar arriba, ha ido de menos a más. Tiene un buen trabajo colectivo, mejor que en años anteriores, y ha aprendido a competir que en años anteriores no lo ha tenido para estar arriba y este año lo ha alcanzado. Es verdad que yo en Granada, en los tres últimos años antes de venir aquí, he mamado un poco del proyecto del Granada actual. Llegué en un momento complicado con toda la transformación de quitar todo lo que había hecho el Granada años anteriores con Gino Pozzo y formar un club, en el aspecto deportivo, totalmente nuevo y me siento un poco partícipe de los cambios que ha dado el club, aunque no esté ahora mismo allí. En dirección deportiva, siendo secretario técnico y luego poniendo mi grano de arena en lo deportivo, llevando al filial y después al primer equipo, en ese aspecto lo siento como algo que he participado en el cambio de rumbo de un equipo que estaba más enfocado a un ámbito más inversionista a lo que es hoy el Granada; un equipo que apuesta más por el tema deportivo que ha captado a la ciudad y le ha dado un vuelco a la afición. Está más que nunca con el equipo. Yo al final soy bético, casi nací en el campo, mi familia ha estado vinculado al Betis, me crié como futbolista, trabajé en la dirección deportiva y como entrenador, así que al final soy bético de cuna, aunque profesional del equipo en el que esté. Como ahora no estoy en ninguno, ojalá los dos alcancen sus objetivos porque es importante pero me tira el ser bético".

P: ¿Cómo estás viendo la temporada de uno y otro?

R: "Creo que Granada lleva encadenando desde el año del ascenso grandes campañas. Este año ha hecho un gran papel y tiene opciones matemáticas para volver a Europa. El año está siendo bueno, tienen una plantilla muy compensada y un equipo competitivo. El Betis ha encontrado ese punto competitivo que no tenía años anteriores. Tiene una plantilla de buenos futbolistas, buenas individualidades y es un equipo para pelear por Europa. Se tienen que dar muy mal para que no lo consigan en los partidos que quedan".

P: Centrándonos en el Betis, ahora que nombras la clasificación para Europa, ¿lo conseguirá?

R: "Confío que sí, que el Betis se meta en competición europea. Está claro que no será fácil pero todos los rivales tienen partidos igual de complicados. El último tramo no ha sido todo lo positivo que se esperaba pero es un equipo complicado de doblegar, compite, y siguiendo la línea de la temporada en estos cuatros partidos va a sacar los puntos que necesitan".

P: Qué me dirías algunos pilares del Betis como son Pellegrini, Canales o Fekir.

R: "Empezando por Pellegrini, ahí está su trayectoria, los equipos que ha entrenado y lo que ha conseguido. En el Betis poco a poco ha ido dotando al equipo lo que transmiten los suyos. Transmite confianza y eso se resalta en el campo. Da seguridad, nivel competitivo, que tiene opciones de ganar todos los partidos y eso es trabajo por detrás. Vale para equipos como el Betis que viene de unos años complicados y su masa social es bastante exigente. Sabe aislar al equipo de esa presión externa. Sobre Canales, es un gran futbolista desde que comenzó en el Racing pero ahora, a parte de la calidad, es un jugador muy completo. Es un futbolista que transmite y eso es muy importante tenerlo dentro del equipo, que transmita ganas de ganar, ese ansia por jugar bien, que se enfada cuando pierde y falla. Todos los entrenadores quieren tener ese jugador. Fekir es otro futbolista de calidad diferencial. Se le puede exigir que sea más continuo y es lo que le falta para estar en un top europeo. Esa regularidad es lo que le hace falta para ser más determinante".

P: ¿Qué le hace falta al Betis para estar en ese top de equipos nacionales?

R: "El Betis está en el camino, por idiosincrasia, es un equipo para estar entre los seis mejores y ahora mismo lo está peleando aunque esté séptimo. Es importante para el Betis y es el camino. Ahora hay que ir formando y trayendo lo que falta. El fútbol no es matemático pero haciendo las cosas con tranquilidad y de forma correcta, normalmente salen bien. Estamos en el camino idóneo, sin volverte loco porque ahora el fútbol no está para esas inversiones en futbolistas a alto precio. El Betis no es un equipo de ese corte, pero sí de captar buenos jugadores que salgan en el mercado e ir hilando fino. Es la línea para que el club se instale en los puestos altos y normalmente vaya a competir en Europa".

P: Ya por último, ¿piensas volver o el proyecto te ha atrapado?

R: "Como profesional estoy aquí en China y volcándome al cien por cien. Estamos en un club en crecimiento, antes era un equipo que se centraba más en la cantera pero ahora tiene más relevancia con el ascenso que hemos conseguido y tenemos las aspiraciones de subir a la SuperLiga. Pero se echa de menos la tierra. Si sale un proyecto que me atraiga sí vería con buenos ojos regresar por la familia y demás, pero estoy contento aquí y volcado en mi trabajo que es lo que toca".

