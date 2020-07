Pedro Franco sueña con volver a Millonarios: "Lo considero mi casa"

El central es agente libre luego de no renovar contrato con el América de Cali y ahora solo piensa en el Albiazul.

Pedro Franco quiere volver a , a su casa, a su equipo del alma y no tuvo rodeos en manifestarlo. Así lo expresó en entrevista con El Vbar de Caracol Radio este miércoles, justo un día después de quedar como jugador libre.

Franco, de último paso por , no renovó contrato con el actual campeón el cual venció el 30 de junio, por lo que ahora su futuro depende de él y su querer. Ese querer, por supuesto, está bastante claro: volver al Embajador.

"Ayer terminé mi contrato con América. Soy jugador libre y hay una posibilidad en Perú, pero tengo claro cuál es el paso que me gustaría dar: Me gustaría volver a Millonarios", aseguró el bogotano de 29 años que buscará su tercer ciclo en el 'azul'.

El ex- y tiene toda la voluntad de regresar y está presto para escuchar a la directiva: "Cuando he sido jugador libre siempre me he puesto a disposición de Millonarios. Es un club donde me gustaría estar, lo considero mi casa".

Franco, campeón de una Liga (2012) y una Copa (2011), dijo que si bien aún no ha hablado con Alberto Gamero, sí conoce bien a los directivos del club, los cuales al parecer estarían evaluando la viabilidad de la contratación en medio de la crisis.