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Pedri responde a los rumores sobre su falta de entendimiento con Rodri con una promesa cercana

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
Pedri
Rodri
España

«Las cosas aquí no son nada fáciles»

Pedri, la estrella del Barcelona, aseguró que el partido ante el Valencia fue difícil, a pesar de la victoria por un contundente 5-0.

El Barcelona logró un amplio triunfo sobre el Valencia por (5-0) en el estadio de Mestalla, en un encuentro en el que el conjunto catalán impuso su dominio total, para colocarse en solitario en lo más alto de LaLiga y enviar un potente mensaje antes del inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

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Pedri declaró enel canal Movistar: "Algunos podrían decir que fue un partido fácil por el resultado, pero aquí las cosas nunca son fáciles. Es un partido para mantener alta nuestra confianza y seguir sumando puntos".

Y añadió: "La gente siempre quiere un delantero que marque 40 goles. Tenemos jugadores capaces de hacerlo. Contamos con muchos jugadores que pueden jugar en la línea de ataque. Este año no vamos a sufrir por falta de goles".

Pedri prosiguió: "La gente dice que Rodri y yo no nos entendemos, pero jugar con él es muy cómodo. Rara vez pierde el balón y ayuda mucho en defensa. Nos iremos conociendo mejor y, con más partidos, seremos mejores".

Y concluyó: "Gracias por los aplausos en el estadio de Mestalla. Es algo muy especial escucharlos en el campo de un rival. Les deseo suerte en el resto de la temporada; nosotros tenemos que aspirar a ganarlo todo. Somos el Barcelona".

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