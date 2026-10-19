Pedri, estrella del Barcelona, aseguró que su compañero Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo en la actualidad, y subrayó la necesidad de ayudarle a mantener la calma y a disfrutar del fútbol.

Pedri comentó, durante una rueda de prensa ofrecida este martes, sobre el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, previsto dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones: "Será un partido divertido, y el equipo que tenga la posesión del balón mañana podrá inclinar la balanza a su favor. Estamos convencidos de nuestra capacidad para lograrlo. Vitinha es uno de los jugadores que marcan la diferencia, y su influencia se nota con claridad cuando tiene el balón, y a mí me gusta enfrentarme a los mejores jugadores".

Y añadió, respecto a considerar el encuentro como una final anticipada: "Afrontamos el partido como un enfrentamiento muy difícil ante un rival fuerte. Todavía queda un largo camino antes de llegar a las finales, pero por supuesto que queremos ganarla".

La estrella del Barcelona habló sobre la influencia de Rodri en el centro del campo, afirmando: "Nos aporta mucho en lo que se refiere a asegurar y controlar el centro del campo. Domina la zona en gran medida, y me da libertad para subir al ataque porque sé que siempre estará en su posición. Es un jugador que marca la diferencia, y ha elevado el nivel del equipo. Y al margen de quién participe, todos demuestran su capacidad para rendir a buen nivel".

Sobre la naturaleza de las pruebas que esperan al Barcelona esta semana con el enfrentamiento ante el Paris y la disputa del Clásico, explicó: "En el Barcelona, lo que se exige es ganar cada partido. Siempre tienes que estar en tu mejor nivel, y afrontar cada enfrentamiento con el objetivo de la victoria".

Y sobre la dureza del enfrentamiento previsto y su importancia desde el punto de vista futbolístico, dijo Pedri: "Cuando alguien consigue derrotarte, siempre sientes el deseo de resarcirte. Para mí, este es uno de los mejores enfrentamientos posibles por el estilo de juego, y lo disfrutaré tanto como cualquier jugador pueda disfrutar de un partido así".

Pedri abordó la evolución de su papel dentro del vestuario del Barcelona, afirmando: "Me siento un jugador importante y uno de los líderes del equipo. Intento ayudar a los jugadores jóvenes, pues he pasado varios años en el club y conozco hasta cierto punto cómo es el Barcelona por dentro. Estoy preparado para ayudarles a dar lo mejor de sí mismos".

Getty Images

Y sobre el enfrentamiento ante su excompañero en el Barcelona Ferran Torres, comentó: "Espero que mañana no esté en su mejor día. Le deseo suerte en lo que queda de temporada, y hablamos entre nosotros. No tengo nada que decirle, y lo único que deseo es que no tenga demasiada suerte".

El centrocampista español habló sobre la política de Hansi Flick a la hora de gestionar su participación y concederle periodos de descanso mayores en comparación con temporadas anteriores, explicando: "Son cosas que decide el entrenador, pero es cierto que la temporada es larga. Es importante mantener el nivel en todo momento, pues ese es el punto fundamental al final de cuentas, porque los títulos se deciden al final de la temporada".

Y sobre las diferencias entre jugar con la selección española y con el Barcelona, en presencia de Rodri, Pedri señaló la diferencia en el estilo de los entrenadores, afirmando: "Las ideas de los entrenadores en ambos equipos son distintas. En el Barcelona jugamos de forma más directa, y nos apoyamos más en la presión. Pero dentro del campo, no cambia mucho el entendimiento con un jugador, ya sea que juegues con él en el Barcelona o en la selección".

Pedri cerró sus declaraciones con un elogio a Lamine Yamal, reafirmando su confianza en sus cualidades y su potencial, al decir: "Siempre he visto a Lamine entusiasmado por dar lo mejor de sí mismo y brillar. Es un jugador que marca la diferencia, y no debe fijarse en nadie más, sino que debe labrarse su propio camino. Lamine es el mejor jugador del mundo en la actualidad, y debemos ayudarle a mantener la calma y a disfrutar del fútbol".



