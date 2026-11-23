Compartir Sigue a GOAL en Google

El centrocampista del Barcelona Pedri ha defendido con firmeza a su compañero Frenkie de Jong de las críticas tras la destacada actuación del neerlandés como central en la dramática victoria del domingo ante el Villarreal por 3-2 en LaLiga. El equipo local remontó dos goles encajados en los primeros minutos en el Spotify Camp Nou con tres tantos en diez minutos de la segunda parte y recuperó el liderato.

Anuncios

El centrocampista respalda al polivalente neerlandés

Pedri elogió especialmente a De Jong después de que el central improvisado ayudara al Barcelona a recuperarse de un inicio desastroso ante el Villarreal. Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi marcaron en los primeros siete minutos. Era la primera vez que el Barça encajaba dos goles tan pronto en un partido de liga desde su encuentro contra el Real Zaragoza en noviembre de 1981. Aunque Lamine Yamal desvió un penalti señalado por el VAR en el minuto 23, el equipo de Hansi Flick reaccionó con fuerza tras el descanso .

Pedri responde a las críticas

De Jong ha jugado en el centro de la defensa esta temporada debido a los continuos problemas de lesiones del Barcelona y ha dejado claro que está dispuesto a ayudar, aunque sigue prefiriendo jugar en el centro del campo. Tras la victoria, Pedri, que también brilló durante la remontada, elogió la capacidad de adaptación de su compañero y restó importancia a las críticas externas.

«Para mí, Frenkie es un jugador extraordinario. Es espectacular, de primer nivel. Ha jugado en todas las posiciones. Por sus cualidades, podría incluso jugar de portero. A veces se le critica demasiado, pero, si te fijas de verdad en lo que hace, es un jugador de primer nivel. Nos aporta muchísimo», afirmó.

Una rápida remontada sella una victoria dramática

La reacción del Barcelona comenzó cuando Gerard Martin, que había rematado de cabeza por encima del larguero antes del descanso, cabeceó a la red un centro de Pedri. Fermin Lopez empató en el minuto 60 tras un pase de Yamal. Después, en el 67, el defensa del Villarreal Pau Navarro introdujo en su propia portería un centro de Eric Garcia y, más tarde, fue expulsado por cometer una falta sobre el capitán Raphinha. La derrota amplió a seis partidos la racha sin victorias del entrenador del Villarreal, Inigo Perez, contra el Barça, con un empate y cinco derrotas.

Anuncios Anuncios

Sobre el mal comienzo, Pedri añadió: «Empezamos el partido muy mal. Encajamos dos goles muy pronto. Tenemos que trabajar para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. No todos los días remontas contra un equipo así».

«Es verdad que hoy nos costó entrar en el partido. Creo que tuvimos ocasiones en la primera parte, como el penalti, pero el balón no quería entrar. En la segunda parte vimos a un Barça diferente».

A los líderes les espera una prueba en la Champions League

Con tres puntos de ventaja sobre su rival, el Real Madrid, en lo alto de LaLiga , el Barcelona centra ahora su atención en el partido de Champions League del miércoles contra el Sabah. Flick exigirá mucha más concentración desde el pitido inicial después de que su defensa quedara tan expuesta en casa. Con las lesiones todavía mermando la plantilla, la polivalencia de De Jong podría volver a ser decisiva en Europa.