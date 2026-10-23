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El centrocampista del Barcelona Pedri asegura que el duelo de LaLiga de este domingo contra su gran rival, el Real Madrid, es la oportunidad ideal para recuperarse del revés sufrido entre semana en la Champions League en Francia. El equipo de Hansi Flick, líder de la clasificación, vio truncado su inicio invicto de temporada al caer por 4-2 ante el Paris Saint-Germain el martes por la noche.

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El creador de juego español anima a una plantilla tocada

Pedri cree que recibir al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la décima jornada motivará al conjunto catalán para reaccionar de inmediato tras la derrota en el Parque de los Príncipes. Pese a sufrir su primera derrota de la temporada en Europa, el Barcelona mantiene un pleno de nueve victorias en la competición doméstica y suma 27 puntos. Hasta ahora, solo el Madrid, en la temporada 1968-69, había ganado sus nueve primeros partidos de LaLiga, mientras que ningún equipo ha llegado a diez.

Las lesiones complican los planes para el once

IMAGO

Flick se dispone a devolver a Rodri al once titular el domingo después de darle entrada únicamente como suplente en la segunda parte en París, aunque Dani Olmo es baja tras sufrir una lesión el martes y se suma a las ausencias de Eric Garcia, Jules Kounde y Andreas Christensen.

Con la intención de transformar la frustración del viaje europeo en una actuación contundente en la liga, Pedri escribió en Instagram: «Volver a la victoria en el #ElClasico es un gran reto y la mayor motivación.

»Ante el PSG competimos, frente a un gran rival y en un gran escenario, y conocemos el camino. Tenemos confianza y tenemos fútbol. ¡Vamos!»

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Los récords históricos marcan el gran duelo

El Barcelona ha marcado 39 goles en liga esta temporada, una cifra que a estas alturas solo supera la del Sevilla, que llevaba 42 en la campaña 1940-41. Lamine Yamal, de 17 años, ha marcado ocho goles en nueve partidos.

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Tras ganar sus dos últimos enfrentamientos ligueros en casa contra el Madrid, el Barcelona puede igualar al equipo de Pep Guardiola de 2008 a 2010 con una tercera victoria consecutiva como local en LaLiga ante este rival, algo que solo ha logrado una vez en lo que va de siglo. Flick, por su parte, sigue invicto en siete clásicos, con seis victorias y un empate.

Sin embargo, Jose Mourinho, entrenador del equipo visitante, no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos contra el Barcelona como técnico del Madrid, con tres victorias y dos empates. Además, el delantero Kylian Mbappe suma 12 goles en diez encuentros frente al conjunto catalán y, en sus 74 partidos de LaLiga desde la temporada 2024-25, ha marcado 17 penaltis y ha provocado ocho.

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La creciente desventaja en puntos aumenta la presión

Getty Images

El Madrid ocupa actualmente la tercera posición con 21 puntos y afronta su mayor desventaja respecto al líder a estas alturas de la temporada desde que estaba a ocho puntos en la campaña 2012-13. Aunque el equipo de Mourinho venció por 4-1 al RB Leipzig entre semana y ha ganado tres de sus últimas seis visitas ligueras a Cataluña, el técnico portugués se ha quejado de disponer de 24 horas menos de descanso. Una victoria del Barcelona ampliaría a nueve puntos su ventaja sobre su rival.