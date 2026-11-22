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Pedri ha lanzado una seria advertencia a sus compañeros tras la caótica victoria del Barcelona por 3-2 ante el Villarreal: el equipo no puede confiar en los milagros cada semana. Pese a sumar los tres puntos en el Spotify Camp Nou, el centrocampista acabó frustrado por un inicio desastroso en el que los azulgranas encajaron dos goles en siete minutos.

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Pedri pide concentración tras un inicio de pesadilla

La Liga nombró mejor jugador del partido al centrocampista del Barcelona Pedri tras una agónica remontada por 3-2 ante el Villarreal , pero el canario no estaba para celebraciones. El partido empezó de forma catastrófica para el equipo de Hansi Flick, que encajó dos goles en los primeros siete minutos, obra de Thierno Barry y Tani Oluwaseyi. Era la primera vez desde noviembre de 1981 que el Barcelona recibía dos goles en los primeros siete minutos de un partido de liga, cuando sufrió un comienzo similar ante el Real Zaragoza.

Tras el pitido final, el mediapunta fue muy sincero con los medios sobre la actuación colectiva en los primeros compases. «Entramos muy mal en el partido», admitió Pedri. «Encajamos dos goles muy pronto. Tenemos que trabajar para que no se repitan inicios así porque, contra un equipo como el Villarreal, no se remonta todos los días».

El jugador de 23 años también explicó el cambio táctico que permitió al Barcelona dar la vuelta al marcador en la segunda parte. «Es verdad que hoy nos costó mucho entrar en el partido», explicó. «Creo que tuvimos ocasiones en la primera parte, como el penalti, pero el balón no quería entrar. En la segunda parte se vio a otro Barça».

De Jong recibe elogios por su papel en defensa

El Barça salió con mayor intención ofensiva en la segunda parte. Gerard Martin remató de cabeza un centro de Pedri para recortar distancias, Fermin Lopez aprovechó un pase horizontal de Lamine Yamal en el minuto 60 para empatar y Pau Navarro desvió a su propia portería un envío de Eric Garcia en el minuto 67, lo que puso a los locales por delante por primera vez.

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Entre los ajustes tácticos de Hansi Flick, Frenkie de Jong pasó a ocupar el centro de la defensa. Pedri elogió la versatilidad y el talento singular del internacional neerlandés. «Para mí, Frenkie es un jugador extraordinario. Es espectacular, de primer nivel. Ha jugado de todo, de lateral, de central. Por sus cualidades, hasta podría jugar de portero», afirmó. «A veces se le critica demasiado, pero, si te fijas bien en lo que hace, es un jugador de primer nivel. Nos aporta muchísimo».

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Polémica arbitral y amistad con Moleiro

El partido también tuvo su dosis de polémica arbitral. Santi Comesana, del Villarreal, sugirió que el árbitro Hernandez Hernandez se vio influido por la presión de la afición local . Por su parte, el entrenador del Villarreal, Inigo Perez, sigue sin conocer la victoria ante el Barcelona tras seis enfrentamientos: ha empatado uno y perdido los otros cinco.

«Los árbitros reciben presión de todos lados, también del nuestro. Es un trabajo difícil y, al fin y al cabo, son responsables de las decisiones que toman», señaló Pedri. «Pero creo que Moleiro, que es muy buen amigo mío, debería haber sido expulsado porque hubo dos acciones muy claras después de su tarjeta amarilla. Pero sé que arbitrar no es fácil, no me meto con él y, al final, son los árbitros quienes toman esas decisiones».

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El Barcelona amplía su ventaja en La Liga antes de una semana ajetreada

La victoria eleva la cuenta del Barcelona a 36 puntos y lo mantiene en lo más alto de La Liga, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado. El equipo de Flick centrará ahora su atención en la Champions League y viajará para enfrentarse al Sabah el miércoles, antes de volver a la competición nacional el domingo con una visita al Deportivo.