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El primer ministro Andy Burnham ha advertido contra la eliminación de la prohibición de retransmitir partidos los sábados a las 15:00, al considerar que esta medida protege a los clubes de las categorías inferiores. Introducida en la década de 1960, la prohibición impide las retransmisiones televisivas en directo los sábados entre las 14:45 y las 17:15, aunque podría desaparecer a partir del ciclo de derechos de retransmisión 2029-30.

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Las autoridades revisan una antigua norma sobre las retransmisiones

Burnham pide reflexionar detenidamente antes de levantar la restricción, que se aplica en virtud del artículo 48 de la UEFA siempre que al menos la mitad de los equipos de las dos primeras divisiones juegan al mismo tiempo. Actualmente, la Federación Inglesa de Fútbol y la Federación Escocesa de Fútbol hacen cumplir la norma para proteger la asistencia a los estadios. Sin embargo, las cadenas han presionado para ofrecer más partidos en directo y mantener sus ingresos. El acuerdo actual de la Premier League eleva de 200 a 270 el número de partidos televisados.

El dirigente da prioridad a las finanzas de los clubes

En medio de esa tendencia comercial, la próxima licitación de derechos de la SPFL abrirá, según se ha informado, la puerta a retransmitir todos los partidos en directo por internet. Burnham explicó por qué los equipos de categorías inferiores necesitan protección frente a una programación continua de partidos de la máxima categoría: «Pediría cierta cautela con la restricción, porque protege los ingresos de los clubes de las categorías inferiores».

«Si hay fútbol de la Premier League prácticamente a todas horas, quizá desaparezca el incentivo para ir a ver partidos de la Football League o de fuera de ella. Así que creo que hay que estudiarlo detenidamente. No voy a adoptar aquí una perspectiva puramente centrada en el consumidor. Abordaré esta cuestión pensando en la salud del fútbol».

«Antes de aceptar que tengamos aún más fútbol en directo, querría proteger la pirámide del fútbol. Creo que se trata de proteger la experiencia de los aficionados que pagan una entrada y de proteger la pirámide del fútbol. Esas cuestiones son lo primero para mí».

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El responsable de la liga contempla una futura revisión

Al preguntarle si las cadenas también deberían tener más en cuenta a los aficionados cuando se modifican los horarios de los partidos para televisarlos en directo, Burnham criticó las dificultades que eso supone para quienes viajan a los encuentros fuera de casa: «Por lo que veo, en realidad no se tiene en cuenta a los aficionados que se desplazan. Los partidos de los lunes por la noche, con gente que viaja del noreste al noroeste... No es justo que se haga así. O los partidos del sábado que empiezan muy temprano: a la gente le resulta muy difícil llegar. Así que, en eso, estoy de acuerdo con que hay que tenerlos más en cuenta».

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Por su parte, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró a talkSPORT en agosto que el fútbol inglés se inclinaba por mantener la prohibición: «No somos los únicos implicados en la decisión sobre el artículo 48. Estamos nosotros, la EFL y la FA. En algún momento tendremos que decidir si las cosas van a cambiar».

«No es una decisión que haya que tomar ahora. Tenemos que tomarla antes de los próximos procesos de adjudicación de derechos nacionales que llevarán a cabo la EFL y la Premier League. Diría que dentro de unos 18 meses volveremos a estudiar si el artículo 48 debe mantenerse o no».

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Las negociaciones por los derechos marcarán los próximos años

La Premier League, la EFL y la SPFL no resolverán la cuestión de inmediato, por lo que aficionados y clubes seguirán a la espera de cara al ciclo 2029-30. Masters apunta a una revisión formal dentro de aproximadamente 18 meses, en la que la presión de las cadenas se encontrará con la postura de las asociaciones de aficionados y de los representantes de las categorías inferiores. La forma en que los organismos rectores equilibren los ingresos televisivos con la asistencia a los estadios definirá la próxima etapa del fútbol nacional.