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¿Quién recogerá el testigo de Lionel Messi en la selección argentina? No es una pregunta menor, porque la camiseta con el número 10 de la Albiceleste y quién la llevará en la nueva etapa ya son objeto de debate no solo en Sudamérica, sino también, y sobre todo, en Italia, donde varios jugadores de la selección argentina están destacando.

Por ahora, el mediapunta del Como Nico Paz es uno de los principales candidatos a heredar el emblemático número que deja libre el adiós de la Pulga, pero Giampaolo Pazzini, en declaraciones a las cadenas de Mediaset y a Sport Mediaset, se ha decantado por otra opción: dar la camiseta con el número 10 de Argentina al capitán del Inter, Lautaro Martinez.

SU ELECCIÓN: El exdelantero de Fiorentina, Inter, Milan, Sampdoria y Verona, entre otros equipos, no solo ha señalado al 10 del Inter como candidato ideal. También ha explicado su postura: elegir al delantero del Inter podría ser una solución ideal tanto desde el punto de vista técnico como por la presión mediática

«Yo se la daría a Lautaro porque es un jugador distinto a Messi. Nadie se atrevería a hacer comparaciones por llevar la camiseta con el 10», ha declarado Pazzini.

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POR QUÉ NO NICO PAZ: Pazzini preferiría, por tanto, una elección que rompiera con lo esperado. No porque jugadores como Nico Paz, más que Franco Mastantuono, otro candidato en Argentina, carezcan de calidad o no puedan soportar el peso de la camiseta, sino porque, por su función y posición en el campo, la comparación con Messi sería inmediata y la presión podría acabar aplastándolos.



«Nico Paz y Mastantuono siempre serían vistos como los sucesores de Messi, algo que, sinceramente, es muy difícil de imaginar. Elegir a Lautaro sería positivo porque supondría una ruptura total», ha concluido Pazzini.



Una reflexión que pone el foco no solo en el nivel futbolístico, sino también en cómo gestionar las expectativas: confiar el número 10 a un jugador ya consagrado y que ocupa una posición distinta a la de Messi, como Lautaro Martinez, podría permitir a los jóvenes talentos argentinos crecer sin el peso de esa enorme herencia, que el propio Messi ya sufrió de joven, cuando el punto de comparación era el 10 de Diego Armando Maradona.