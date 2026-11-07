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El Barcelona y el Atlético de Madrid se preparan, según las informaciones, para poner fin a su reciente enfrentamiento institucional cuando se midan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano. Tras un verano de acalorados cruces de declaraciones y acusaciones públicas, ambas directivas quieren restablecer una relación de trabajo profesional.

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El origen del reencuentro en el Riyadh Air Metropolitano

Según AS, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, encabezará una delegación que viajará este domingo a la capital española. Los directivos de ambos clubes compartirán una comida antes de su partido de LaLiga, en una muestra pública de unidad.

Este gesto de acercamiento llega tras un reciente encuentro entre directivos en la Asamblea de European Football Clubs (EFC) celebrada en Copenhague. Las cúpulas de ambos clubes han trabajado activamente para reparar el daño causado por un turbulento mercado de fichajes de verano, lo que señala el fin de meses de fricciones institucionales.

Críticas públicas y abrazos en Copenhague

La ruptura comenzó cuando Alvarez expresó abiertamente su deseo de marcharse de Madrid para perseguir sus sueños. Laporta sostuvo que el Barcelona había actuado correctamente durante todo el episodio y confirmó que el club catalán había presentado una oferta y estaba dispuesto a negociar. Sin embargo, el Atlético se mantuvo firme y declaró que el campeón del mundo argentino no estaba en venta bajo ningún concepto.

La tensión llegó a su punto álgido cuando el consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marin, criticó públicamente al Barcelona. Acusó al club catalán de falta de transparencia, ética y honestidad en su forma de actuar. Eso provocó una contundente respuesta de Rafa Yuste, entonces presidente en funciones del Barça, quien advirtió de que Gil Marin había cruzado una línea.

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Sin embargo, la animadversión se disipó tras la cumbre de Copenhague. Al recordar su reciente encuentro con el dirigente del Atlético, Laporta afirmó: «Nos vimos y nos abrazamos. Estoy seguro de que ya hemos limado asperezas y de que, a partir de ahora, todo está claro. Es un hombre fantástico con el que me siento muy cómodo».

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La disputa por Alvarez queda atrás

El pulso del verano terminó con el Barcelona renunciando a fichar al delantero argentino. Al aceptar que era imposible llegar a un acuerdo, el club azulgrana centró su atención en la Premier League.

Posteriormente, fichó a Gabriel Jesus procedente del Arsenal, cubrió así el hueco en su ataque y dejó que se calmaran los ánimos tras la disputa por Alvarez. Este cambio de rumbo decisivo allanó el camino para que ambos clubes normalizaran sus relaciones institucionales.

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Un duelo de LaLiga de mucho en juego este domingo

Mientras los directivos hacen las paces durante la comida, la atención se trasladará enseguida al terreno de juego del Riyadh Air Metropolitano. El encuentro del domingo supone una prueba crucial en LaLiga para ambos equipos, que buscan imponer su dominio en la máxima categoría española.

Con las relaciones institucionales restablecidas, la intensa rivalidad puede volver a donde le corresponde. Ambos equipos buscarán con ahínco los tres puntos en un duelo táctico que promete ser muy disputado entre dos grandes del fútbol español.