Paunovic en Goal: "Jovic es de los mejores ‘9’ que vi, y estuve con Vieri, Torres, Hasselbaink…”

El técnico de los Chicago Fire radiografía en Goal al nuevo fichaje del Real Madrid, tras haberle entrenado en las categorías inferiores de Serbia

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En 2015 logró el asombroso hito de hacer campeona del mundo a la modesta selección de Sub-20, después de haber conquistado también la medalla de bronce en la EURO Sub-19. Se trata de Veljko Paunovic [21 de agosto de 1977, Serbia], una de las sensaciones en los banquillos europeos en los últimos años, que precisamente tuvo a sus órdenes a Luka Jovic , otra de las revelaciones de la temporada en el Viejo Continente. Recientemente fichado por el Real Madrid desde el Eintracht de Frankfurt, y bajo una gran expectación, el nuevo ariete merengue es radiografiado en Goal por su compatriota Paunovic, actual técnico de los de la .

¿Qué tal en Chicago Fire? Son ya cuatro temporadas en la MLS…

“¡Sí! Cuando llegué aquí no me esperaba encontrar el club en la situación en la que estaba: muy baja situación. Fue difícil. Ha costado levantar al equipo en una ciudad con tradición y mucho potencial. La segunda temporada nos fue muy bien: quedamos terceros y jugamos un futbol espectacular, con muchos toques, muchos goles… En la tercera temporada tuvimos muchos problemas con las lesiones y se nos fue gente importante. Sufrimos mucho. Pero aun así, hubo un progreso en todas las facetas fuera de los terrenos de juego: scouting, estructura de club… Y seguimos dando pasos adelante para que haya nuevas instalaciones, nuevo estadio dentro de la ciudad. Ha sido un gran peso para su crecimiento, pero aquí, junto a al director general y presidente Nelson Rodríguez, estamos creciendo no sólo dentro del terreno de juego sino también fuera. Una ciudad como Chicago se merece un equipo de fútbol grande, como lo tienen Nueva York y Los Ángeles”.

Estuvo también en en 2011, en su último año como jugador. ¿Ha progresado mucho la MLS desde entonces? ¿Hay motivos para que Europa se preocupe ya de la competencia y el crecimiento del fútbol en ?

“¡Es tremendo el crecimiento! En 2011 ya me di cuenta de que el crecimiento era tremendo. Vi mucho potencial, e intuí que el fútbol iba en buena dirección aquí. Y va a seguir creciendo. Después de cuatro años aquí, con todo lo que he aprendido y he visto, te puedo decir ya que el fútbol está en una expansión total. El país trabaja futbolísticamente con el objetivo del Mundial 2026, y mientras tanto va a seguir creciendo. Después de ese año, creemos que el fútbol se va a posicionar con otros deportes como NFL, NBA, béisbol o hockey… Todavía no puede hacerlo, pero es un deporte de futuro. Creo que nuestro fútbol en Europa no se tiene que preocupar aún, pero en los próximos diez años va a tener un gran competidor con el que luchar para posicionarse en el mercado, incluso en la captación del talento futbolístico”.

¿Cómo acabó entrenando a Chicago Fire después de ganar un Mundial Sub-20 con Serbia? ¿Tenía alguna otra opción en Europa entonces?

“Bueno, sí había opciones. Estuve muy cerca de firmar por un grande de Europa como el Panathinaikos. Tuve también ofertas de . Pero lo que me trajo aquí fue un proyecto a largo plazo muy parecido a lo que hicimos en Serbia. Cuando llegué nunca había ganado nada tan grande como un Mundial Sub-20. Me gustan ese tipo de cosas. Y tengo que estar seguro de que la gente con la que voy a trabajar está en la misma onda. Aquí buscaba eso y se está confirmando después de cuatro años ya. No puedo decir que hemos conseguido el objetivo, pero el proyecto inicial que acepté fueron cinco años para tener un equipo estable y ganador. Estamos en el cuarto año y tenemos más que nunca el potencial del jugador que puede desarrollar el fútbol que queremos. Estoy muy confiado este año, aunque todavía estamos a un punto de entrar en play-off. Pero queda la mitad de la temporada y el equipo está poco a poco encontrando la forma. Jugamos de una manera, para mi gusto, de muchos toques y control. Somos el segundo equipo con más ocasiones creadas, y estamos donde estamos sólo porque no las convertimos. Todo son indicios de un buen fútbol. Si tengo que sufrir, prefiero hacerlo creando ocasiones y teniendo expectativas en ataque, aunque sea consciente de que tenemos que mejorar en defensa. Por decirlo así, tuve oportunidades, pero me atrajo este proyecto a largo plazo, y vamos por el buen camino, aunque no sea fácil debido a las frustraciones y las limitaciones de la MLS que hace que la estructura sea muy igualada”.

Aquí en España lo llamábamos hace unos años el estilo del ‘tiki-taca’…

“Sí, es eso. Mira, yo cuando empecé en este proyecto sentía que necesitaba perfilar todavía más mi estilo. Porque trabajando con las categorías inferiores del Atlético y Serbia, me quedaban todavía inquietudes y dudas. Quería tener una continuidad para tallar mi propio estilo. Me he formado en España como entrenador, tengo la licencia de la RFEF, y jugué allí. La idea es el toque, con el objetivo de ganar. Esta experiencia me ha servido para todo ello, y ahora me siento con mucha mayor claridad de estilo y de ideas para jugar al fútbol y tratar de sumar victorias”.

¿Cómo es entrenar a Schweinsteiger ahora, después de haber hecho ya su carrera en el Bayern?

“Bastian es muy exigente consigo mismo, con los compañeros y con el cuerpo técnico. Es alguien que ha adoptado muchísimo las ideas de Guardiola y aporta ideas, experiencias y técnicas al cuerpo técnico. Ayuda a que el equipo desarrolle el estilo que adoptamos a nuestra manera. Es un jugador que representa todo ésto, dentro y fuera del terreno de juego. Decidimos hacer el equipo alrededor de él, que ahora tenemos a jugadores como Nico Gaitán, que también entiende muy bien las alternativas del juego. Bastian representa todo lo que nosotros buscamos y mi idea del fútbol. Es muy fácil trabajar con él y aporta mucho”.

¿Y cómo fue entrenar a Jovic? ¿Qué destacaría de él?

“Le tuvimos en la selección de Serbia toda su carrera, prácticamente. Fue en 2014, debido a su gran desarrollo y potencia física, que era superior a su edad, cuando le subimos de categoría. Nació en diciembre de 1997, así que era casi tres años más joven que toda la generación que formaba ese equipo. Llegamos a las semifinales de la EURO Sub-19 (en 2015), y en ese equipo estaba Maksimovic, Milinkovic-Savic, etc. Jugadores que tienen una gran carrera. Y nos faltaba un delantero como él. Le subimos y estuvo en la EURO en Hungría. Fue un torneo muy igualado entre nosotros, –que nos eliminaron en la semifinal- y , que fue el campeón. A Jovic le hemos tenido en la selección, en torneos importantes como éste, y fue tiempo suficiente como para ver todo el potencial que tiene y el gran jugador que iba a ser. Y más importante aún: el Real Madrid se lleva a un jugador con potencial desarrollo. Es un grandísimo jugador. Un crack. Y hay que tallarlo un poco más aún para ser, para mí, probablemente el talento más grande de los últimos 20 años en Serbia, y uno de los que más en la región de la antigua Yugoslavia. Después de Pedja Mijatovic, Davor Suker y esa generación han venido muchos grandes jugadores, pero no un atacante así como Luka Jovic. Es uno de los talentos más grandes que he visto, y he estado con ‘cracks’ como Vieri, Hasselbaink, Fernando Torres, Penev… Luka tiene un repertorio de remates al primer toque, dentro del área, fuera del área, de cabeza, con ambas piernas… ¡Es un repertorio espectacular! Y con una precisión y una frialdad tremenda. A veces parece desinteresado y un poco frío, pero es la clave para él: siempre mantiene la cabeza muy fría, enfocado en marcar goles. Si tiene una, la va a marcar. Me acuerdo en esa EURO Sub-19 que jugamos contra Alemania en la fase de grupos, y cuando un entrenador conoce a su jugador sabe lo que puede esperar: hubo una jugada con varios remates dentro del área a bocajarro, y ellos no paraban de rechazarla; yo pensaba para mí ‘que le caiga a Luka, que le caiga a Luka’… y efectivamente, ¡le cayó a él y la metió! Es la confianza que el entrenador debe desarrollar. Pero es uno de los talentos más grandes que Serbia ha tenido”.

¿Cómo es personalmente, en las distancias cortas?

“Es un chico muy simple. Es como debe ser un jugador: un enamorado del fútbol. Siempre que hay un balón de por medio, él va con decisión, está muy enganchado siempre. Ha madurado, y fíjate que aunque es muy joven ha formado ya una familia. Hace cuatro años que no le trato de cerca, pero estuve mucho tiempo con él, suficiente para saber que es un chico muy centrado. Siempre lo ha demostrado en los entrenamientos y partidos. Se dedica a hacer su trabajo, que es marcar goles, pero también a ayudar al equipo. Entiende muy bien lo que es el juego, el sacrificio que tiene que hacer un delantero… Sabe escuchar. No te hace preguntas, pero sí te atiende. Es receptivo. Se fija mucho en los ejemplos, capta los vídeos enseguida”.

¿Y cómo es tácticamente? ¿Cree que mezclará bien con Benzema?

“Jovic puede jugar como único ‘9’, pero también con dos delanteros. Ya sea Benzema, u otro. En la selección, en esta generación suya, jugábamos con dos delanteros junto a Ivan Saponjic ( ). Se compenetraban muy bien. Luego también llegó a jugar como único delantero en mi equipo, aprovechando que teníamos extremos poderosos. Fijaba muy bien a los dos centrales. Y también en su primer año en el recuerdo que tenían un delantero muy fuerte y Jovic jugó también en la banda. No sé si él se ubicará bien, pero marcó muchos goles también. Depende un poco de la apuesta del club y del entrenador. Si Luka pasa mucho tiempo fuera del área, tendrá problemas, como cualquier delantero”.

Para terminar, ¿cree que triunfará en el Real Madrid?

“¡Sí, creo que lo hará! La clave es involucrarle, darle un rol. Sea cual sea, al principio. Porque el Real Madrid tiene buenos atacantes y llegarán otros más. Pero hay que involucrarle y asignarle un rol, que lo tenga claro. Él es receptivo, y lo capta todo muy rápido cuando lo ve. Va a medir lo que le digan y lo que vea. De eso dependerá su crecimiento, porque necesita sentirse valorado e importante”.