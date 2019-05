Paulo Autuori sobre su continuidad en Atlético Nacional: Las cosas no son fáciles pero pueden cambiar

El timonel brasileño habló sobre sus motivaciones para continuar y lo que viene ante Fluminense por la Copa Sudamericana.

ya pasó por la tormenta y ahora busca la calma. Con la ratificación de Paulo Autuori como director técnico del equipo, el club volvió a enfocarse en la competencia, puntualmente en la para enfrentar a Fluminense en Marcaná este jueves.

Autuori, previo al viaje hacia Rio de Janeiro vía Bogotá-Lima, habló sobre lo que pasó en la conferencia de prensa tras la derrota ante Cali y la intensa jornada del martes entre él y las directivas para asegurar su continuidad en el Verdolaga: "El tema es muy sencillo y directo: como hemos hablado después del partido, yo estoy acostumbrado a respetar los principios y valores morales con los que vivo y con los conceptos profesionales con los cuales trabajo. Entonces debía tener una actitud digna después de un partido malo y el tema no es perder el partido o ganar, empatar, el tema es cómo se pierde el partido y siempre tomo mis responsabilidades. Yo no estoy acá para quitar un cupo de nadie. Éticamente como profesional también debo tomar posiciones."

"Yo no puedo renunciar a los objetivos que hemos ordenado cuando vine. Sabemos que las cosas no son fáciles pero pueden cambiar, estar menos complicada, de acuerdo a lo que nosotros hacemos con el rendimiento" agregó el entrenador de 62 años, quien ha tenido un semestre de altibajos al frente del equipo paisa.

A la pregunta sobre si el proyecto en Nacional aún lo tiene motivado y con brillo en los ojos, como lo manifestó alguna vez, Autuori respondió: "Si no, no estaría acá. Ayer hemos hablado con el presidente, estoy muy cómodo en la ciudad, con la gente y con el club. Estoy feliz porque todos nosotros sabemos que tenemos herramientas y condiciones de hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero es un proceso. Pero yo no estoy agarrado a nada."

"Yo tengo que ser leal a aquello que hemos ordenado. A mi me gustaría estar el tiempo que he pasado en otros países que viví: once años, seis años, cuatro años, dos años y medio. Esto va unido a mi responsabilidad y capacidad de desarrollar un trabajo y con el grupo de trabajo, esto es claro", añadió.

El técnico también se refirió al apoyo que recibió por parte de los jugadores en voz de Hernán Barcos, así como por parte del club, siendo esto su principal motivación para mantenerse al frente: "Yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente que trabaja en Nacional. La manera como siempre estuvieron apoyando, los mensajes que he recibido incluso de jugadores que ya no están más acá. Esto es lo que me motiva un montón, para logar cosas y ofrecer a toda esta gente que me ha enviado mensajes tanto del club como de otros que ya no están".

Entrando en el juego por la Sudamericana, Autuori entregó un perfil inicial sobre lo que será el 'Flu' como rival, además de mantener el foco en los Cuadrangulares de la Liga Águila y la firme convicción que este partido puede ser el que marque un antes y un después en el semestre: "Estoy pensando en Fluminense, estoy pensando en Cali, estoy pensando en Tolima. Como entrenador tengo que estar siempre con la mirada puesta en el presente y preparando las cosas. Fluminense es un equipo que conozco, han cambiado jugadores, conozco bien a su entrenador. Sabemos todas las dificultades que vamos a afrontar, pero para mi lo más importante, es que es un partido en el que nosotros podemos cambiar la imagen que dejamos en el último partido".