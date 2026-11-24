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Paul Scholes ha cargado duramente contra Lisandro Martinez y ha acusado al defensa del Manchester United de «engañar» a sus compañeros durante la derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool. El excentrocampista también cuestionó la condición física de toda la plantilla de Mauricio Pochettino tras su pésima actuación defensiva en Anfield.

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Scholes carga contra Martinez tras la humillación en Anfield

Scholes ha acusado a Martinez de «engañar» a sus compañeros durante la desmoralizadora derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool en Anfield. El pésimo resultado supuso el peor comienzo posible para el nuevo entrenador, Pochettino , que sucedió a Michael Carrick. Aunque Leny Yoro fue expulsado pronto , Pochettino habría esperado mucha más resistencia de la plantilla que heredó. En cambio, el Manchester United se hundió como en otras ocasiones: encajó cuatro goles y pasó a ser el equipo con la defensa más goleada de las cinco grandes ligas europeas esta temporada.

Martinez, que ya había criticado a la directiva del United por no fichar suficiente talento, fue el principal blanco de las críticas de Scholes. El internacional argentino tuvo gran parte de la culpa en el gol de Rio Ngumoha en la segunda parte, después de intentar detener a Bradley Barcola cerca del círculo central sin demasiada convicción.

El excentrocampista cuestiona si el defensa tiene el físico para la Premier League

En declaraciones a The Good, The Bad & The Football, Scholes no se mordió la lengua al analizar la jugada que acabó con las escasas esperanzas de remontada del United. Señaló a Martinez y a los también defensas Harry Maguire y Matthijs de Ligt por no replegarse como debían.

«En el tercer gol de ayer estaban Maguire, De Ligt y Martinez. Eso es engañar al fútbol, porque él [Martinez] no quiso volver corriendo», afirmó Scholes. «No tiene el físico adecuado para la Premier League, sencillamente no lo tiene, y todos lo dijimos hace tres o cuatro años, cuando fichó con Ten Hag».

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Scholes destaca la evidente falta de capacidad atlética de la plantilla

Más allá de los errores individuales, Scholes mostró una profunda preocupación por la condición física y la capacidad atlética de toda la plantilla del United en comparación con sus rivales nacionales. Contrapuso la lentitud del United a la excelente forma física que había observado recientemente en el Brighton.

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«El gran problema que tenemos es la condición física y la capacidad atlética de este grupo de jugadores en comparación con todos los demás», explicó Scholes. «Lo dije el otro día, cuando vi jugar al Brighton: ahora mismo es un equipo de primer nivel. Ayer debería haber vuelto a ganar por las ocasiones que tuvo, pero nunca había visto a un equipo tan en forma.

«La intensidad era increíble. Cuando veo al United, no puedo ni imaginar algo así: está a años luz de lo que vi en el Brighton. No creo que sea una cuestión de esfuerzo; simplemente, no creo que tenga jugadores con esa capacidad atlética. Creo que pueden entrenar tan duro como les sea posible».

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Pochettino afronta el gran reto de corregir los problemas defensivos

Martinez y sus compañeros de defensa estarán ahora bajo un intenso escrutinio para demostrar su capacidad física y su compromiso en las próximas semanas. La forma en que Pochettino afronte la falta de capacidad atlética de la plantilla y recupere el orgullo tras una derrota tan abultada en Anfield marcará el inicio de su etapa.