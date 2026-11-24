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Paul Scholes ha arremetido contra Lisandro Martinez y ha acusado al defensa del Manchester United de «engañar» a sus compañeros durante la derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool. El excentrocampista también ha cuestionado el físico de toda la plantilla de Mauricio Pochettino tras su pésima actuación defensiva en Anfield.

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Scholes carga contra Martinez tras la humillación en Anfield

Scholes ha acusado a Martinez de «engañar» a sus compañeros durante la desmoralizante derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool en Anfield. El pésimo resultado supuso el peor comienzo posible para el nuevo entrenador, Pochettino , que sucedió a Michael Carrick. Aunque Leny Yoro fue expulsado en los primeros compases , Pochettino habría esperado mucha más resistencia de la plantilla que heredó. En cambio, el Manchester United se vino abajo como en otras ocasiones y encajó cuatro goles, con lo que pasó a ser el equipo con la defensa más goleada de las cinco grandes ligas europeas esta temporada.

Martinez, que anteriormente había criticado a la directiva del United por no fichar suficiente talento, fue objeto de reproches especialmente duros por parte de Scholes. El internacional argentino tuvo gran parte de la culpa en el gol de Rio Ngumoha en la segunda mitad, después de intentar frenar a Bradley Barcola cerca del círculo central sin poner demasiado empeño.

El excentrocampista cuestiona si el defensa tiene el físico para jugar en la Premier League

En declaraciones a The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Scholes no se mordió la lengua al analizar la jugada que acabó con las pocas esperanzas que le quedaban al United de remontar. Señaló a Martinez y a los también defensas Harry Maguire y Matthijs de Ligt por no retroceder como debían.

«Están Maguire, De Ligt y Martinez en el tercer gol de ayer. Eso es hacer trampas en el fútbol, porque él [Martinez] no quería volver corriendo», dijo Scholes. «No tiene el físico adecuado para la Premier League, sencillamente no lo tiene, y todos lo dijimos hace tres o cuatro años, cuando llegó con Ten Hag».

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Scholes destaca la evidente falta de capacidad atlética en la plantilla

Más allá de los errores individuales, Scholes mostró una profunda preocupación por la preparación física y la capacidad atlética de toda la plantilla del United en comparación con sus rivales nacionales. Contrapuso la lenta actuación del United a la gran forma física que había observado recientemente en el Brighton.

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«El gran problema que tenemos es el físico y la capacidad atlética de este grupo de jugadores en comparación con todos los demás», explicó Scholes. «Lo dije la otra semana, cuando vi jugar al Brighton. Ahora mismo es un equipo de primer nivel. Debería haber vuelto a ganar ayer por las ocasiones que tuvo, pero nunca había visto a un equipo tan en forma.

«La intensidad era increíble. Cuando veo al United, no puedo imaginarlo: está a años luz de lo que vi en el Brighton. No creo que sea una cuestión de esfuerzo; simplemente, no creo que tenga jugadores con esa capacidad atlética. Creo que pueden entrenar todo lo duro que quieran».

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Pochettino afronta el gran reto de arreglar una defensa que encaja demasiados goles

Martinez y sus compañeros en defensa estarán ahora bajo un intenso escrutinio para demostrar su capacidad física y su compromiso en las próximas semanas. La manera en que Pochettino afronte la falta de capacidad atlética de la plantilla y recupere el orgullo tras una derrota tan abultada en Anfield marcará el comienzo de su etapa al frente del equipo.