Paul Merson elogia al «extraordinario» Martin Odegaard, capitán del Arsenal y artífice de una victoria crucial ante el Everton

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Paul Merson ha elogiado especialmente a Martin Odegaard tras la cómoda victoria del Arsenal ante el Everton en la Premier League, disputada en el Emirates. El excentrocampista considera que el noruego ha sido el jugador más destacado del equipo de Mikel Arteta, que lucha por el título, en lo que va de temporada.

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El Arsenal logra una cómoda victoria en casa

El Arsenal igualó al Manchester City a puntos en lo más alto de la Premier League tras lograr una victoria por 2-0 ante el Everton. Ezri Konsa abrió el marcador en el minuto siete al empujar el balón a la red y anotó así su primer gol con el club desde su llegada procedente del Aston Villa.

Gabriel Magalhaes amplió la ventaja en la segunda parte para asegurar los tres puntos en el Emirates. Los locales acabaron castigando la falta de contundencia de los visitantes en el último tercio del campo.

Merson destaca la sobresaliente actuación de Odegaard

Tras la victoria, Merson, excentrocampista del Arsenal, señaló a Odegaard como el jugador más destacado de la temporada. El noruego dirigió el juego en el centro del campo y mantuvo el buen nivel mostrado en el duelo de entre semana contra el Bayern de Múnich. En declaraciones a Sky Sports, Merson elogió al creador de juego del Arsenal.

«Si tuviera que elegir a alguien, diría que Odegaard estuvo sobresaliente», explicó. «Lo hace todo bien por todo el campo, juega con mucha comodidad, tiene una gran zurda y es un jugador muy, muy bueno. Cuando está inspirado, y lo ha estado esta temporada, su confianza es alta. Para mí, ha sido el mejor».

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El Everton no consigue castigar al Arsenal

Pese al resultado final, el Arsenal no lo tuvo todo a su favor ante el equipo de Merseyside. Una buena parada de Jordan Pickford frustró inicialmente a los locales, pero Konsa se anticipó para empujar el rechace a la red desde cerca.

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«No diría que fue fácil, fácil, porque sería una falta de respeto hacia el Everton, pero sí fue cómodo», señaló Merson. «Fue una buena parada de Jordan Pickford y Konsa se anticipó, llegó y empujó el balón a la red desde un metro. Entonces piensas que van a marcar cuatro, cinco o seis, pero no lo hicieron. El Everton jugó bien después y practicó un fútbol atractivo.

«Al Everton le falta una verdadera amenaza. Thierno Barry tuvo una ocasión muy buena y, si hubiera entrado, habría sido un partido diferente. Después, el Arsenal marcó otro gol muy bueno por medio de Gabriel».

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Al Arsenal le espera un gran duelo contra el Liverpool

El equipo del norte de Londres centrará ahora temporalmente su atención en la copa. El Arsenal visitará el martes por la noche al Fleetwood Town, de la League Two, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga. Tras ese compromiso entre semana, la plantilla de Arteta afrontará una gran prueba de sus aspiraciones en la competición nacional. Volverá a centrarse en la Premier League para disputar un atractivo duelo contra el Liverpool en Anfield el próximo domingo.