Con la derrota por 2-1 (1-1) en el duelo de la parte alta de la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen, el Friburgo tropezó por primera vez esta temporada y tuvo que ceder el liderato después de una sola jornada.

Derry Scherhant (14'), descubierto por Jürgen Klopp para la selección alemana, marcó para el Friburgo, que el próximo domingo recibirá en un duelo por la cima al Bayern de Múnich, vencedor por 6-1 ante el RB Leipzig. Ibrahim Maza (19') y Patrik Schick (76') remontaron el partido y dieron al Leverkusen su quinta victoria consecutiva en competición oficial. Así, el conjunto de la aspirina sigue metido de lleno en el grupo de cabeza.

Después de marcar un gol en cada uno de los cinco primeros partidos de Bundesliga de la temporada, el goleador Schick también vio puerta en el sexto. Se convirtió así en el primer delantero de la historia del Bayer Leverkusen en lograrlo y superó a Stefan Kießling y Dimitar Berbatov.





¿Por qué protestaron los aficionados del SC Friburgo?

Tras la victoria por 3-2 ante el FK Jablonec en la Conference League, el entrenador del SC, Julian Schuster, volvió a rotar e introdujo a ocho futbolistas nuevos en el once titular, entre ellos los internacionales Scherhant, Philipp Treu y Yannik Engelhardt. El seleccionador alemán, Klopp, observó atentamente desde la grada.

Pero, primero, los aficionados del Friburgo provocaron una interrupción de cinco minutos al lanzar pelotas de tenis. Con esta acción, protestaron contra las condiciones impuestas a los aficionados visitantes en el BayArena. El partido solo pudo reanudarse tras una larga conversación entre los aficionados y Schuster.

Y Klopp no tardó en tener motivos para asombrarse. Scherhant culminó sin problemas, desde cerca, una jugada perfecta por la banda derecha de Treu para adelantar al Friburgo. La respuesta del Bayer llegó enseguida: Schick habilitó de tacón a Maza y el internacional argelino definió con sangre fría.

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El seleccionador Jürgen Klopp presencia una asistencia sobresaliente de Maza

Por lo demás, las defensas concedieron poco. Los dos equipos, que volverán a jugar competición europea entre semana, se trataron de tú a tú. El Friburgo buscó controlar el partido, mientras que el Leverkusen lanzó algunos contraataques peligrosos. Sin embargo, en la llegada más prometedora, Afonso Moreira perdió el balón por pecar de individualista. La jugada había nacido de un pase erróneo de Jan-Niklas Beste, futbolista del Friburgo, que pudo salirle caro a su equipo (45').

El Friburgo tuvo que trabajar mucho más en defensa durante la segunda parte. Facundo Medina (50') lanzó el primer aviso del Leverkusen y, a partir de ahí, la presión aumentó casi minuto a minuto. Mientras el ataque del Friburgo, con Scherhant, apenas generaba peligro, Schick desperdició la mejor ocasión de los locales (59').

Klopp sonreía en la grada, aunque a los dos equipos les faltaban frescura e ideas en la recta final tras la semana europea. Entonces, Schick marcó también en su sexto partido de liga gracias a una asistencia sobresaliente de Maza. El propio Maza, que firmó una gran actuación, desperdició la ocasión de anotar el tercero (84').



